Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas de temps à perdre : Quick Notes, la fonctionnalité qui résume les réunions en une page, est disponible dans les comptes-rendus Google Meet.
Chez Google, la prise de notes dans Google Meet, c’est du sérieux. Fin juin, le géant de Mountain View avait ouvert la fonction « Prendre des notes pour moi » , basée sur son IA Gemini, à ses abonnés AI Pro et Ultra. Plus tard dans l’été, l’outil s’invitait même dans les réunions en présentiel. Cette semaine, Google va encore plus loin en améliorant le format de ces notes.
La fonctionnalité Quick Notes arrive dans Google Meet
La fonctionnalité de prise de notes de Google Meet était bien pratique mais elle avait un défaut majeur : ses résumés de réunion étaient beaucoup trop longs ! Conscient du problème, Google a souhaité faire gagner un peu de temps aux dirigeants d’entreprises et autres professionnels à qui s’adresse cette fonction. Désormais, grâce à la fonction « Quick Notes » (« Notes rapides » en français), Gemini résumera tout ce qui s’est dit en une seule page.
Dans les faits, l’outil se concentrera sur 3 points essentiels : il se limitera « aux actions, résultats et points de discussion les plus importants de la réunion », explique Google dans son annonce. Exit donc les pavés interminables. Ce résumé devient également la vue par défaut et sera disponible dans Google Docs. Il sera aussi envoyé par email après la réunion. Que les plus pointilleux se rassurent, la version complète sera également accessible dans un second onglet, nommé « Full Notes ». (« Notes complètes » en français).
Une option pratique, mais pas encore parfaite
Bien sûr, la fonctionnalité est loin d’être exempte de défauts car l’IA est aux commandes. C’est donc elle qui décide ce qui mérite ou non d'être intégré au résumé « Quick Notes » et ceux qui se fieront uniquement à ce document pourraient bien passer à côté d’informations importantes. Autre bémol, Google n’a pas prévu de réglages pour permettre aux utilisateurs d’affiner le résultat. L’utilisateur peut uniquement choisir d’éteindre la prise de notes lors de certains appels.
Une information complémentaire : dans un autre article, Google a expliqué que la prise de notes se lancera désormais seule dans les réunions de trois personnes ou plus, et ce, dès le 29 septembre. Le réglage sera activé d’office pour les offres Business Standard et Plus, et désactivé pour les autres utilisateurs. La firme indique toutefois qu’il sera possible de « modifier vos paramètres dans la console d'administration. »
Quick Notes est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs payants Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Frontline Plus et les abonnés Google AI Pro et Ultra. Les propriétaires du module AI Pro for Education peuvent également accéder à ces résumés IA.