Dans les faits, l’outil se concentrera sur 3 points essentiels : il se limitera « aux actions, résultats et points de discussion les plus importants de la réunion », explique Google dans son annonce. Exit donc les pavés interminables. Ce résumé devient également la vue par défaut et sera disponible dans Google Docs. Il sera aussi envoyé par email après la réunion. Que les plus pointilleux se rassurent, la version complète sera également accessible dans un second onglet, nommé « Full Notes ». (« Notes complètes » en français).