La fonction « Prendre des notes pour moi » de Google Meet s'émancipe. Gemini peut désormais écouter une réunion en présentiel, puis en tirer un résumé, les tâches à effectuer et une transcription complète.
Le carnet de notes peut rester dans le sac. Google Meet sait désormais prendre des notes pendant une réunion en présentiel, simplement grâce au microphone d'un smartphone ou d'un ordinateur posé sur la table. Jusqu'ici réservée aux visioconférences, la fonction « Prendre des notes pour moi » peut donc suivre une réunion où tout le monde se trouve dans la même pièce.
L'idée est surtout de libérer les participants de la prise de notes sans leur imposer un appareil supplémentaire. Une fois la discussion terminée, Gemini se charge de remettre un peu d'ordre dans ce qui a été dit.
Un compte rendu prêt à partager
La fonction se lance depuis l'écran d'accueil de Meet, sur mobile comme sur le Web, et fonctionne aussi bien pour une réunion planifiée que pour un échange improvisé. L'enregistrement peut être interrompu à tout moment.
À la fin de la séance, Gemini génère un Google Doc avec un résumé de la discussion, les décisions prises, les tâches à accomplir et la transcription. Le document est enregistré dans Drive et son lien peut ensuite être envoyé aux participants.
Le français fait partie des huit langues prises en charge, à condition de n'en utiliser qu'une par réunion. Google recommande également des échanges d'au moins quinze minutes pour obtenir de meilleurs résultats. Comme toujours avec ce type d'outil, bruit ambiant, voix éloignées ou erreurs de transcription imposent une relecture. Et mieux vaut évidemment prévenir les personnes présentes avant de lancer la capture.
Le déploiement a débuté le 11 août sur Android, avant le Web à partir du 14 août et iOS dès le 31 août. La fonction reste réservée aux abonnés Google AI Pro ou Ultra ainsi qu'à certaines offres Workspace, notamment Business Standard et Plus ou Enterprise Standard et Plus.
Google arrive sur un marché déjà bien occupé
La prise de notes automatique en présentiel n'a rien de nouveau. Otter, Fireflies ou encore Notion AI Meeting Notes savent déjà enregistrer une conversation, la transcrire et en extraire les points importants. Les enregistreurs IA comme les Plaud Note Pro et NotePin ou, encore, le Soundcore Work sont aussi ciblés par le géant du Web. À ceci près que des solutions comme celles de Plaud sont capables de transcrire des échanges en plusieurs langues, quelle que soit leur durée et même dans des environnements relativement bruyants grâce à leurs microphones adaptés.
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