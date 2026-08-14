Le carnet de notes peut rester dans le sac. Google Meet sait désormais prendre des notes pendant une réunion en présentiel, simplement grâce au microphone d'un smartphone ou d'un ordinateur posé sur la table. Jusqu'ici réservée aux visioconférences, la fonction « Prendre des notes pour moi » peut donc suivre une réunion où tout le monde se trouve dans la même pièce.

L'idée est surtout de libérer les participants de la prise de notes sans leur imposer un appareil supplémentaire. Une fois la discussion terminée, Gemini se charge de remettre un peu d'ordre dans ce qui a été dit.