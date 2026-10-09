D’après la FAQ consacrée à cette transition, les nouvelles souscriptions sont soumises au stockage partagé depuis le 8 octobre 2026. Les abonnés actuels conservent leurs quotas individuels jusqu’à leur premier renouvellement intervenant le 2 mai 2027 ou après. Microsoft doit les prévenir par courriel avant l’échéance.

Une autre page d’assistance de Microsoft mentionne toutefois un renouvellement à partir du 1er avril 2027. Les documents officiels donnent donc encore des calendriers contradictoires, et les abonnés devront vérifier l’échéance annoncée dans leur courriel.

Attention, toutefois, à ne pas précipiter ce changement en passant à une offre supérieure. Migrer de Family vers Premium avant cette date déclenche immédiatement le passage aux 2 To partagés. En revanche, si vous passez de Premium à Family avant le 2 mai 2027, vous conserverez 1 To par personne jusqu’au premier renouvellement de votre abonnement à partir de cette date. Mieux vaut donc vérifier le stockage utilisé par chaque membre avant de modifier son abonnement.

Les familles déjà au-dessus du plafond ne perdront pas instantanément l’accès à leurs données. Microsoft annonce des notifications et un accès aux fichiers pouvant être maintenu jusqu’à un an en cas de dépassement. L’éditeur évoque également un bonus de transition gratuit pour certains abonnés, sans préciser les volumes ni toutes les conditions d’attribution. Il sera sinon possible d’acheter des extensions qui alimenteront l’espace commun jusqu’à atteindre un maximum de 10 To de stockage en ligne.