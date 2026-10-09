Microsoft remplace le téraoctet de stockage OneDrive accordé à chaque membre des abonnements Family et Premium par une enveloppe commune de 2 To. Les familles les plus gourmandes devront donc composer avec beaucoup moins de place, alors que leur abonnement ne coûte pas moins cher.
Les familles qui ont confié leurs photos, leurs vidéos et leurs documents à Microsoft 365 vont devoir refaire leurs comptes. Jusqu’ici, un abonnement partagé entre six personnes donnait à chacune son propre téraoctet sur OneDrive, soit 6 To au total.
Avec le nouveau fonctionnement, ces mêmes utilisateurs devront se répartir 2 To. Les deux tiers de la capacité peuvent ainsi disparaître sans réduire pour autant le prix de l'abonnement à la suite bureautique de Microsoft. En France, la formule Famille reste affichée à 129 euros par an.
Microsoft vante la souplesse du partage, mais réduit la place disponible
Pour défendre ce changement, l’éditeur met en avant une limite de l’ancien système. Une personne pouvait remplir son téraoctet pendant que les autres membres de la famille utilisaient à peine leur espace, sans pouvoir récupérer la capacité laissée libre. Désormais, celui qui conserve le plus de fichiers pourra dépasser 1 To, tant que l’ensemble du groupe reste sous le plafond commun. Le changement peut donc profiter aux foyers dans lesquels une seule personne utilise vraiment OneDrive. Pour ceux qui comptaient sur plusieurs téraoctets, le calcul est nettement moins favorable.
Cette mutualisation ne donne pas pour autant accès aux documents des autres. Chaque membre conserve ses fichiers privés et choisit ce qu’il souhaite partager. Les offres individuelles gardent aussi leur capacité actuelle avec 1 To pour Microsoft 365 Personnel et 100 Go pour Basic. La formule Pro dispose, elle, de 5 To partagés.
La décision passe d’autant plus mal que Microsoft avait déjà augmenté ses tarifs en janvier 2025, en intégrant Copilot à ses abonnements grand public. En France, la formule Famille était passée de 99 à 129 euros par an. Trente euros supplémentaires pour des fonctions d’IA dont tous les abonnés n’avaient pas l’utilité. Des offres Classic sans Copilot avaient bien été proposées à certains clients existants, mais il fallait entreprendre la démarche pour y basculer.
Microsoft prévoit maintenant d’étendre les avantages de Copilot aux autres membres des abonnements Family et Premium, selon un courriel consulté par The Verge. Jusqu’ici, seul le titulaire en bénéficiait. Les utilisateurs de l’assistant pourront apprécier cette ouverture, mais elle ne répond guère aux besoins de ceux qui cherchent surtout à conserver leurs fichiers.
Un changement de formule peut accélérer la bascule
D’après la FAQ consacrée à cette transition, les nouvelles souscriptions sont soumises au stockage partagé depuis le 8 octobre 2026. Les abonnés actuels conservent leurs quotas individuels jusqu’à leur premier renouvellement intervenant le 2 mai 2027 ou après. Microsoft doit les prévenir par courriel avant l’échéance.
Une autre page d’assistance de Microsoft mentionne toutefois un renouvellement à partir du 1er avril 2027. Les documents officiels donnent donc encore des calendriers contradictoires, et les abonnés devront vérifier l’échéance annoncée dans leur courriel.
Attention, toutefois, à ne pas précipiter ce changement en passant à une offre supérieure. Migrer de Family vers Premium avant cette date déclenche immédiatement le passage aux 2 To partagés. En revanche, si vous passez de Premium à Family avant le 2 mai 2027, vous conserverez 1 To par personne jusqu’au premier renouvellement de votre abonnement à partir de cette date. Mieux vaut donc vérifier le stockage utilisé par chaque membre avant de modifier son abonnement.
Les familles déjà au-dessus du plafond ne perdront pas instantanément l’accès à leurs données. Microsoft annonce des notifications et un accès aux fichiers pouvant être maintenu jusqu’à un an en cas de dépassement. L’éditeur évoque également un bonus de transition gratuit pour certains abonnés, sans préciser les volumes ni toutes les conditions d’attribution. Il sera sinon possible d’acheter des extensions qui alimenteront l’espace commun jusqu’à atteindre un maximum de 10 To de stockage en ligne.
Le moment de regarder ce que propose la concurrence
Avant de payer davantage, commencez par additionner l’espace réellement occupé par les membres du foyer. Une famille largement sous les 2 To pourra continuer comme avant tandis qu’une autre devra déplacer une partie de ses archives ou revoir son budget. Si vous utilisez surtout la bureautique dans un navigateur, Google Docs, Sheets et Slides constituent une piste avec Drive pour les fichiers et un abonnement Google One si les 15 Go gratuits du compte ne suffisent pas. Attention à comparer les capacités autant que les prix puisque le stockage familial de Google fonctionne lui aussi avec une enveloppe partagée (avec notamment Gmail et Google Photos). Changer de fournisseur pour retrouver le même plafond ne résoudra pas le problème.
Si vous travaillez la plupart du temps sur ordinateur, LibreOffice permet de dissocier les logiciels du stockage. La suite est gratuite et les documents peuvent être enregistrés dans un dossier synchronisé avec un service comme kDrive, chez Infomaniak. Cette combinaison mérite d’être étudiée si vous utilisez peu les fonctions propres à Word ou Excel. Testez néanmoins vos fichiers habituels avant de migrer, particulièrement les classeurs contenant des macros, dont la compatibilité reste partielle. Et récupérez une copie locale complète de vos données avant toute résiliation.
Quant à l’IA, quitter Microsoft 365 n’oblige pas à renoncer à un assistant pour rédiger un courrier, résumer un document ou analyser un tableau. ChatGPT, Claude, Mistral et Gemini proposent tous des versions gratuites avec certes des limites d’utilisation, mais qui peuvent bien convenir à des besoins occasionnels. Il faudra parfois leur transmettre ses fichiers ou copier son texte dans leur interface, ce qui est moins immédiat qu’un outil intégré à Word ou Excel. Mais pour quelques coups de main dans le mois, ces solutions méritent d’être essayées avant de mettre la main au portefeuille pour renouveler son abonnement à Microsoft 365.