L’opportunité est très alléchante pour TikTok, puisque l’idée est bien entendu de garder l’utilisateur au sein de son application. Il pourra poser des questions à son assistant plutôt que de se rendre sur un chatbot, par exemple. À noter que pour l’instant, la plateforme n’a précisé ni le calendrier du déploiement ni les pays concernés pour ces nouveautés. Mais il y a fort à parier sur une démocratisation globale une fois que le système sera bien rodé.