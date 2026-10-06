TikTok veut que vous achetiez sans jamais quitter l’application. Et pour y parvenir, la plateforme chinoise a trouvé la solution idéale : elle lance un assistant alimenté par l’intelligence artificielle (IA), et le paiement en un clic.
L’entreprise a attendu le moment opportun. Son annonce, ce lundi 5 octobre, intervient en amont de l’Advertising Week de New York, un événement marketing incontournable. Si jusqu’alors, les utilisateurs devaient passer par TikTok Shop pour faire du shopping, l’achat va désormais s’intégrer au cœur même de l’application.
Un assistant pour conseiller, un bouton pour acheter
Ainsi, un agent conversationnel, qui agira comme un assistant shopping, sera bientôt disponible sur TikTok. Il sera en mesure de comprendre le contexte de l’échange et retiendra ce que l’utilisateur cherche afin de ne pas avoir à répéter ses critères. Il servira de guide en temps réel, donnant des informations clés sur les caractéristiques du produit, les délais de livraison, le choix de la taille ou encore, la disponibilité en stock.
Cet assistant aidera aussi à finaliser l’achat, le tout dans une seule discussion. Pour l’heure néanmoins, on sait qu’il sera intégré à plusieurs endroits de l’application, mais pas où exactement. La deuxième fonctionnalité, « Buy Direct » (Achetez maintenant), est un outil de paiement intégré qui se déclenche directement depuis le fil Pour toi. Concrètement, il suffira d’un seul clic pour acheter auprès d’une marque sans être renvoyé vers un autre site.
TikTok présente ces deux outils comme les premières briques de son « commerce agentique » : l’IA prend désormais en charge une partie des démarches d’achat à la place des usagers. Dans cette optique, il faut s’attendre à voir davantage de fonctionnalités de ce type à l’avenir.
Une révolution dans l'e-commerce
Cette nouvelle annonce témoigne de la direction prise par toute l’industrie. En mars, Meta a présenté pour Instagram et Facebook un assistant d’achat IA, avec un bouton de paiement en un clic fonctionnant avec Stripe et PayPal. De son côté, Snapchat a intégré des agents IA sponsorisés, tandis qu'Apple teste un assistant dans son application App Store. Plus globalement, la plateforme Shopify a ouvert son checkout aux agents IA dans le navigateur, de quoi mettre en lumière l’essor de cette pratique révolutionnaire pour l’e-commerce malgré des risques inédits.
L’opportunité est très alléchante pour TikTok, puisque l’idée est bien entendu de garder l’utilisateur au sein de son application. Il pourra poser des questions à son assistant plutôt que de se rendre sur un chatbot, par exemple. À noter que pour l’instant, la plateforme n’a précisé ni le calendrier du déploiement ni les pays concernés pour ces nouveautés. Mais il y a fort à parier sur une démocratisation globale une fois que le système sera bien rodé.