Apple expérimente une nouvelle façon d’accompagner ses clients dans leurs achats depuis l’application Apple Store sur iPhone et iPad. Baptisé « assistant d’achat virtuel », ce service repose sur l’intelligence artificielle et n’est pour l’instant accessible qu’à certains utilisateurs.
L’application Apple Store permet de consulter le catalogue d'appareils de la marque à la pomme, d’acheter ses produits et de suivre ses commandes. À ne pas confondre avec l’App Store, la boutique d’applications d’Apple, elle pourrait prochainement intégrer un assistant conversationnel basé sur l’intelligence artificielle. Le mois dernier, des informations faisaient déjà état de ce projet et le test semble désormais avoir commencé : Apple propose à une partie de ses utilisateurs une première version du service, présentée comme une « Early Preview ».
Un assistant IA directement intégré à l’Apple Store
D'après les informations rapportées par 9to5Mac, le nouvel outil se repère assez facilement dans l’application. Chez les utilisateurs concernés, une icône en forme de discussion apparaît dorénavant dans l’angle inférieur droit de l’écran, à la place du bouton de recherche habituel. En l’ouvrant, il permet de rechercher un produit ou de dialoguer avec l’assistant d’achat virtuel.
Le géant de Cupertino le présente comme un interlocuteur capable de répondre aux questions concernant ses produits, mais également les commandes déjà passées ou la mise en relation avec un spécialiste. Plusieurs suggestions sont par ailleurs affichées pour guider les premiers échanges.
Parmi les requêtes proposées figurent notamment la découverte des derniers produits Apple, l’estimation de la valeur de reprise d’un appareil, l’explication des offres des opérateurs ou encore l’aide au choix d’une Apple Watch. L’assistant peut qui plus est être utilisé pour se renseigner sur les paiements mensuels d’un iPhone ou comparer les différentes gammes d’iPad.
Un déploiement encore limité à certains utilisateurs
Cette fonctionnalité n’est pas encore proposée à l’ensemble des personnes utilisant l’application Apple Store. L'entreprise californienne précise qu’elle fait actuellement l’objet d’une « Early Preview », réservée à une sélection d’utilisateurs. Apple n’a pas encore précisé quand le service serait déployé plus largement.
La société dirigée par Tim Cook pendant encore quelques jours accompagne cette expérimentation de plusieurs avertissements. Elle précise que l’assistant virtuel fonctionne grâce à l’intelligence artificielle et que, par conséquent, certaines de ses réponses peuvent comporter des erreurs. Apple indique également pouvoir utiliser et conserver une transcription des échanges afin de contrôler la qualité du système et ses performances, mais aussi pour surveiller les éventuelles tentatives de fraude.
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