D'après les informations rapportées par 9to5Mac, le nouvel outil se repère assez facilement dans l’application. Chez les utilisateurs concernés, une icône en forme de discussion apparaît dorénavant dans l’angle inférieur droit de l’écran, à la place du bouton de recherche habituel. En l’ouvrant, il permet de rechercher un produit ou de dialoguer avec l’assistant d’achat virtuel.

Le géant de Cupertino le présente comme un interlocuteur capable de répondre aux questions concernant ses produits, mais également les commandes déjà passées ou la mise en relation avec un spécialiste. Plusieurs suggestions sont par ailleurs affichées pour guider les premiers échanges.

Parmi les requêtes proposées figurent notamment la découverte des derniers produits Apple, l’estimation de la valeur de reprise d’un appareil, l’explication des offres des opérateurs ou encore l’aide au choix d’une Apple Watch. L’assistant peut qui plus est être utilisé pour se renseigner sur les paiements mensuels d’un iPhone ou comparer les différentes gammes d’iPad.