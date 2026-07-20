Apple expérimenterait un nouvel outil baptisé Live Notes dans certains de ses magasins, capable de transcrire et résumer automatiquement les échanges entre employés du Genius Bar et clients grâce à l’intelligence artificielle.
Le Genius Bar, cette zone d’assistance technique emblématique des Apple Store, pourrait bientôt fonctionner sans que ses employés aient à jongler entre l’écoute du client et la prise de notes manuscrite. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple testerait actuellement un système d’IA conçu pour libérer le personnel de cette contrainte, tout en conservant une trace exploitable de chaque échange. Une initiative qui soulève déjà quelques interrogations en interne, malgré les garanties avancées par la marque.
Un outil pensé pour recentrer les employés sur le service client
Concrètement, Live Notes permet aux employés des Apple Store d’enregistrer leurs sessions avec les clients grâce à un outil d’intelligence artificielle qui transcrit et résume automatiquement la conversation. Cette synthèse est ensuite sauvegardée directement dans le système interne dédié au Genius Bar. Pour Apple, le but de la manœuvre est de laisser le personnel se concentrer pleinement sur l’accompagnement du client, plutôt que sur la prise de notes en parallèle de l'’échange.
Le dispositif repose sur un principe de double consentement : l’employé comme le client doivent explicitement accepter l’enregistrement avant que la session ne débute. Rien n’est donc imposé à ce stade, et la participation reste entièrement volontaire des deux côtés du comptoir.
Des craintes internes autour d’un usage détourné
Malgré ce cadre présenté comme protecteur, plusieurs employés des magasins Apple s’inquiéteraient déjà des dérives possibles de cet outil. La crainte principale porte sur un usage détourné des enregistrements à des fins de coaching ou d’évaluation de performance, un scénario qu’Apple affirme pourtant exclure. Selon la marque, les enregistrements audio ne sont jamais conservés, et les responsables d’équipe n’ont pas accès aux transcriptions générées.
Les employés conservent en outre la possibilité de modifier la transcription et le résumé avant leur enregistrement définitif dans le système interne. Une marge de manœuvre supplémentaire pensée pour rassurer le personnel sur l’usage réel de ces données.
Pour l’heure, Live Notes reste un programme facultatif, limité à une poignée de magasins pilotes. Il est d’ailleurs précisé qu’il n’est pas encore établi si Apple compte étendre ce système à davantage de points de vente, le rendre obligatoire à terme, ou modifier l'usage qui sera fait des transcriptions collectées.
Et c’est bien là que se joue l’essentiel : l’intelligence artificielle s’infiltre désormais jusque dans les interactions humaines les plus routinières du commerce de détail, y compris chez une marque aussi attachée que Apple à l’expérience client en magasin.