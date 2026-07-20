Malgré ce cadre présenté comme protecteur, plusieurs employés des magasins Apple s’inquiéteraient déjà des dérives possibles de cet outil. La crainte principale porte sur un usage détourné des enregistrements à des fins de coaching ou d’évaluation de performance, un scénario qu’Apple affirme pourtant exclure. Selon la marque, les enregistrements audio ne sont jamais conservés, et les responsables d’équipe n’ont pas accès aux transcriptions générées.

Les employés conservent en outre la possibilité de modifier la transcription et le résumé avant leur enregistrement définitif dans le système interne. Une marge de manœuvre supplémentaire pensée pour rassurer le personnel sur l’usage réel de ces données.

Pour l’heure, Live Notes reste un programme facultatif, limité à une poignée de magasins pilotes. Il est d’ailleurs précisé qu’il n’est pas encore établi si Apple compte étendre ce système à davantage de points de vente, le rendre obligatoire à terme, ou modifier l'usage qui sera fait des transcriptions collectées.

Et c’est bien là que se joue l’essentiel : l’intelligence artificielle s’infiltre désormais jusque dans les interactions humaines les plus routinières du commerce de détail, y compris chez une marque aussi attachée que Apple à l’expérience client en magasin.