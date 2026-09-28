Le deuxième, Cairn, est un agent de pénétration autonome capable de mener des attaques de bout en bout. Il tournait également sur une DeepSeek, en version 4.1 Flash cette fois-ci. Enfin, petit dernier, Hermes, assurait à la fois la coordination de la campagne et des attaques directes, en s'appuyant sur Claude Opus 4.6 d'Anthropic. Cet agent disposait de 121 compétences, dont 78 à vocation offensive. L'ensemble des modèles étaient accessibles via la plateforme OpenRouter.