TikTok travaille sur une fonctionnalité de paiement entre particuliers, intégrée directement à sa messagerie privée, selon le magazine économique américain Bloomberg. Le service utiliserait TikTok Pay, aujourd’hui réservé aux achats sur la boutique intégrée de l’application en Asie du Sud-Est.
Bloomberg a repéré des références à un envoi d’argent entre utilisateurs par message privé dans le code caché de la version actuelle de l’application TikTok pour iPhone aux États-Unis. D’après ce code, le destinataire accepterait un paiement d’un simple geste avant son expiration et l’expéditeur recevrait une notification sur le statut de l’opération. Un message pourrait aussi accompagner chaque paiement, sur le modèle des légendes proposées par Venmo, l'application de paiement entre particuliers de PayPal.
Un porte-parole de TikTok a confirmé à Bloomberg que la fonctionnalité n’est testée sur aucun marché pour l’instant, un signe de développement préliminaire. TikTok Pay gérerait ces transactions. Le service ne fonctionne aujourd’hui qu’au Vietnam, en Malaisie et en Thaïlande, pour régler des achats sur la boutique TikTok Shop.
Les nombreuses incursions de TikTok dans les services financiers
Selon deux sources anonymes citées par Reuters, TikTok a déposé, dès le 31 mars, deux demandes de licence fintech auprès de la banque centrale du Brésil. La première ouvrirait droit au statut d’émetteur de monnaie électronique, avec des comptes prépayés permettant de recevoir des fonds et d’effectuer des paiements dans l’application. La seconde donnerait le statut de société de crédit direct, capable de prêter son propre capital ou de mettre en relation emprunteurs et prêteurs, sans collecter de dépôts publics. TikTok appliquerait, en cas d’approbation, un modèle popularisé par Nubank, la plus grande banque numérique du pays. Ni TikTok ni la banque centrale brésilienne n’ont répondu aux questions de Reuters sur l’objectif réel de la démarche, une nouvelle gamme de services financiers ou une simple facilitation du commerce en ligne.
TikTok continue aussi son expansion vers des domaines éloignés de la vidéo courte. L'application s'est dotée d'un moteur de recherche, une carte interactive, des jeux et une offre de réservation d’hôtels, en plus de sa boutique TikTok Shop, ce qui donne à penser à une stratégie de super-application. Un paiement direct entre utilisateurs placerait l’entreprise en concurrence frontale avec Venmo et Zelle, deux services bien implantés aux États-Unis.
TikTok Shop en France, TikTok Pay hors d’Europe
TikTok a lancé sa boutique TikTok Shop en France en avril, après deux ans d’existence aux États-Unis et une extension à l'Espagne, en Irlande, en Italie et en Allemagne. Les utilisateurs achètent des produits directement dans l’application, et les créateurs touchent une commission sur chaque vente. TikTok Pay ne fonctionne aujourd’hui qu’en Asie du Sud-Est. La boutique qu’il alimenterait ailleurs existe pourtant en France.
Les utilisateurs de TikTok s’envoient déjà de l’argent entre eux par d’autres moyens. De nombreux utilisateurs indiquent leur identifiant Venmo ou Cash App dans leur biographie, pour recevoir de l'argent en dehors de l’application. D'autres achètent des pièces virtuelles à offrir aux créateurs en direct, des cadeaux ensuite convertibles en espèces.
Les utilisateurs de TikTok ont dépensé plus de 2,9 milliards de dollars, environ 2,5 milliards d’euros, depuis le début de l’année sur l'application, la plus lucrative au monde en achats intégrés depuis 2022 selon la société Sensor Tower. Sur ce projet précis, TikTok n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TechCrunch.
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