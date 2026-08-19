Bloomberg a repéré des références à un envoi d’argent entre utilisateurs par message privé dans le code caché de la version actuelle de l’application TikTok pour iPhone aux États-Unis. D’après ce code, le destinataire accepterait un paiement d’un simple geste avant son expiration et l’expéditeur recevrait une notification sur le statut de l’opération. Un message pourrait aussi accompagner chaque paiement, sur le modèle des légendes proposées par Venmo, l'application de paiement entre particuliers de PayPal.

Un porte-parole de TikTok a confirmé à Bloomberg que la fonctionnalité n’est testée sur aucun marché pour l’instant, un signe de développement préliminaire. TikTok Pay gérerait ces transactions. Le service ne fonctionne aujourd’hui qu’au Vietnam, en Malaisie et en Thaïlande, pour régler des achats sur la boutique TikTok Shop.

