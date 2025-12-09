De nouvelles fonctionnalités débarquent sur TikTok. L'objectif ? Favoriser le partage et la communication entre utilisateurs.
Distancé par Instagram, TikTok a récemment été épinglé par la Commission européenne. Qu'à cela ne tienne, la plateforme ne baisse pas les bras et mise sur de nouvelles fonctions pour séduire ses utilisateurs. Elle va, par exemple, bientôt permettre le filtrage des vidéos générées avec l'IA. D'autres nouveautés viennent également d'être annoncées. On fait le point.
Les collections partagées débarquent dans TikTok
En février dernier, TikTok avait déployé la fonction « Collections » qui donnait à ses utilisateurs la possibilité d'organiser leurs vidéos dans diverses catégories. Le réseau social va désormais plus loin et propose des « Collections partagées », un nouvel outil pour « s'organiser facilement lorsqu'on découvre et sauvegarde du contenu sur TikTok. »
Accessible dès aujourd'hui aux utilisateurs ayant plus de 16 ans, cette nouvelle option nécessite que deux personnes se suivent mutuellement. En enregistrant une vidéo, on peut décider de créer une collection commune en invitant à un ami à sauvegarder lui aussi des contenus. La collection créée sera privée ou accessible par l'ensemble de la communauté.
D'autres fonctions sociales également prévues
Mais TikTok ne s'arrête pas là. Dans les prochains mois, la plateforme va aussi proposer un tout nouveau « fil d'actualité partagé par centres d'intérêt dans la messagerie directe ». Il sera donc possible d'accéder à un flux commun, basé sur les contenus aimés par les membres ainsi que leurs commentaires. Ce dernier diffusera chaque jour une quinzaine de vidéos personnalisées.
Pour utiliser cette fonctionnalité, qui sera bientôt disponible globalement, il suffira d'inviter ses connaissances à découvrir des contenus dans un tout nouveau flux commun. Même s'ils n'ont pas accepté l'invitation, ces derniers pourront réagir aux vidéos, les commenter ou les liker. Ils pourront, bien sûr, quitter le flux quand bon leur semblera. Cette nouveauté proposera également aux participants des statistiques communes sur « les vidéos qu'ils ont aimées ensemble, dans leur historique des « J'aime » partagés. »
Dans le même temps, TikTok a aussi déployé une nouvelle option pour les fêtes de fin d'année : les utilisateurs peuvent désormais s'envoyer des cartes de voeux animées. On le voit, la plateforme redouble d'efforts pour plaire à sa communauté et espère ainsi finir l'année en beauté.