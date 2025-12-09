Pour utiliser cette fonctionnalité, qui sera bientôt disponible globalement, il suffira d'inviter ses connaissances à découvrir des contenus dans un tout nouveau flux commun. Même s'ils n'ont pas accepté l'invitation, ces derniers pourront réagir aux vidéos, les commenter ou les liker. Ils pourront, bien sûr, quitter le flux quand bon leur semblera. Cette nouveauté proposera également aux participants des statistiques communes sur « les vidéos qu'ils ont aimées ensemble, dans leur historique des « J'aime » partagés. »