Elon Musk met au monde un de ses projets qu'il a de nombreuses fois évoqué. Son réseau social X se dote en effet d'un service bancaire baptisé X Money.
À l'époque où Elon Musk a acquis Twitter, l'homme le plus riche du monde avait expliqué vouloir changer de fond en comble le réseau social. Parmi ses projets, celui d'intégrer des services financiers à la plateforme. Mais ce projet avait tendance à stagner, après l'annonce faite d'un partenariat avec Visa en janvier 2025. Il est revenu en force dernièrement, avec finalement un lancement officiel qui a eu lieu en début de semaine.
X lance son service bancaire X Money
Et voilà, c'est fait. Après la mise en service de la bêta de X Money le 25 juin dernier, ce service financier est officiellement lancé par X. Et il va permettre d'effectuer de nombreuses opérations, si l'on en croit la plateforme.
X Money permet en effet à ses utilisateurs d'effectuer des paiements, des virements, et de transférer de l'argent. Un compte de dépôt rémunéré est par ailleurs accessible, avec un taux d'intérêt qui pourra atteindre jusqu'à 6%. Seront aussi mis à disposition une carte de retrait physique et virtuelle.
WeChat, l'exemple chinois qui obsède Elon Musk
La garde des dépôts, dont le taux de rémunération va faire parler, est faite par un prêteur du New Jersey auquel font déjà appel d'autres entreprises de la Fintech, à savoir Cross River Bank. Ils sont par ailleurs assurés jusqu'à 250 000 dollars par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Il faut noter qu'à cette heure, X Money n'est disponible que pour les clients des souscriptions Premium et Premium+ installés aux États-Unis.
Avec l'arrivée de X Money, Elon Musk fait enfin un premier pas en avant pour construire son
« everything app », dont le modèle avoué est l'application chinoise WeChat. Pour rappel, cette dernière, en plus des services d'appel ou de messagerie, propose aussi à ses utilisateurs des services financiers ainsi que la possibilité d'effectuer des achats en ligne.
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