Et voilà, c'est fait. Après la mise en service de la bêta de X Money le 25 juin dernier, ce service financier est officiellement lancé par X. Et il va permettre d'effectuer de nombreuses opérations, si l'on en croit la plateforme.

X Money permet en effet à ses utilisateurs d'effectuer des paiements, des virements, et de transférer de l'argent. Un compte de dépôt rémunéré est par ailleurs accessible, avec un taux d'intérêt qui pourra atteindre jusqu'à 6%. Seront aussi mis à disposition une carte de retrait physique et virtuelle.