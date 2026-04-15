La sénatrice Elizabeth Warren alerte Elon Musk sur les risques liés à X Money, un service qu'il compte lancer prochainement. Elle pointe les dérives techniques de Grok, l’implication annoncée de Cross River Bank et l’absence de garanties sur la protection des utilisateurs.
Dans une lettre adressée au patron de X.com, la sénatrice démocrate du Massachusetts et cheffe de file de l'opposition à la commission bancaire du Sénat Elizabeth Warren demande des explications sur X Money, un service bancaire annoncé pour un accès anticipé en avril. Elle veut connaître les mécanismes prévus pour éviter les fraudes, les arnaques et le financement illicite, et pour cause, c'est un secret de Polichinelle, X traverse une période agitée. L’IA Grok a généré du contenu pédopornographique, de quoi fragiliser la confiance dans l’écosystème d'Elon Musk.
La sénatrice s’inquiète aussi du rôle annoncé de Cross River Bank. Elle donne en exemple deux sanctions de la FDIC en 2018 et 2023 issues de la commission bancaire du Sénat. elle veut donc des réponses avant l’ouverture du service, Money n’existe pas encore pour le public qu'il pose déjà problème.
X Money annoncé en plein marasme causé par les dérives techniques de Grok
Linda Yaccarino, P-.D.G de X.com, avait présenté les grandes lignes de X Money l’an dernier. L’équipe de X prépare un portefeuille alimenté via Visa Direct, des transferts entre particuliers et des virements vers un compte bancaire.
Dans les faits, pourquuoi pas. Mais ça n'est pas du goût d'Elizabeth Warren, qui se sert du contexte tendu de Grok, l'IA de X, après ses déboires relatifs aux contenus pédopornographiques. Elle pense qu'il s'agit d'un manque de contrôle interne. La sénatrice redoute un scénario similaire dans un service financier, car X doit filtrer les comptes soumis à des sanctions américaines et empêcher les détournements.
Elle rappelle que des utilisateurs affiliés au Hezbollah ou aux Houthis ont pu souscrire un abonnement Premium, d’après le Tech Transparency Project. Elle craint un tri insuffisant, dans la mesure où X Money doit manipuler des flux sensibles.
La sénatrice demande donc à Elon Musk de préciser les contrôles prévus pour éviter les arnaques, les fraudes et le financement illicite. Elle interroge aussi le dirigeant sur la gestion des données de transaction, car X collecte déjà de nombreuses informations sur ses utilisateurs.
L'ardoise commence à être longue.
Elizabeth Warren questionne le rôle annoncé de Cross River Bank dans X Money
Une capture d’écran partagée par l'acteur William Shatner montre un portefeuille X Money associé à Cross River Bank. L'établissement financier est un as de la fintech, utlisé par de nombreux services financiers.
Elizabeth Warren rappelle que la FDIC a sanctionné l’établissement en 2018 et 2023 pour pratiques jugées trompeuses ou dangereuses. On comprend aisément que la sénatrice s'inquiète savoir si X Money utilisera bien cette banque comme partenaire.
Elle demande aussi des précisions sur les mécanismes prévus pour éviter les dérives déjà observées dans d’autres services fintech utilisant Cross River Bank. Un point de tension de plus qui fait que X Money est dans le collimateur de la sénatrice.
Elon Musk a désormais jusqu'au 21 avril pour fournir des explications. Pas une minute de plus.