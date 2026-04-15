Linda Yaccarino, P-.D.G de X.com, avait présenté les grandes lignes de X Money l’an dernier. L’équipe de X prépare un portefeuille alimenté via Visa Direct, des transferts entre particuliers et des virements vers un compte bancaire.

Dans les faits, pourquuoi pas. Mais ça n'est pas du goût d'Elizabeth Warren, qui se sert du contexte tendu de Grok, l'IA de X, après ses déboires relatifs aux contenus pédopornographiques. Elle pense qu'il s'agit d'un manque de contrôle interne. La sénatrice redoute un scénario similaire dans un service financier, car X doit filtrer les comptes soumis à des sanctions américaines et empêcher les détournements.

Elle rappelle que des utilisateurs affiliés au Hezbollah ou aux Houthis ont pu souscrire un abonnement Premium, d’après le Tech Transparency Project. Elle craint un tri insuffisant, dans la mesure où X Money doit manipuler des flux sensibles.

La sénatrice demande donc à Elon Musk de préciser les contrôles prévus pour éviter les arnaques, les fraudes et le financement illicite. Elle interroge aussi le dirigeant sur la gestion des données de transaction, car X collecte déjà de nombreuses informations sur ses utilisateurs.

L'ardoise commence à être longue.