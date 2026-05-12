Une fois n’est pas coutume, voilà que TikTok se la joue Meta et lance une offre payante au Royaume-Uni. Va-t-elle traverser la Manche ?
Les réseaux sociaux cherchent de nouvelles sources de revenus. Ces dernières semaines, Instagram a par exemple lancé une nouvelle souscription payante permettant d’accéder à de nouvelles fonctionnalités tout en échappant aux publicités. Et il semblerait désormais que TikTok suive cette même voie.
Plus de pubs
La plateforme chinoise vient d’annoncer le lancement d’un abonnement baptisé TikTok Ad-Free au Royaume-Uni, disponible « dans les prochains mois » pour tous les utilisateurs de plus de 18 ans. Le principe est simple : moyennant 3,99 livres sterling par mois, soit environ 4,70 euros, les abonnés verront les publicités disparaître de leur fil. En contrepartie, TikTok s’engage à ne pas utiliser leurs données à des fins publicitaires.
Pour le reste, rien ne change : l’expérience de la plateforme reste identique, qu’on soit abonné ou non. « La publicité sur notre plateforme aide déjà des milliers d’entreprises britanniques à toucher de nouveaux clients, à augmenter leurs ventes et à créer des emplois, tandis que notre nouvelle option sans publicité offre aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience », explique Kris Boger, directeur général de TikTok au Royaume-Uni, dans un communiqué.
« Ensemble, ces initiatives nous permettent de continuer à générer un impact économique réel tout en offrant à notre communauté la flexibilité nécessaire pour utiliser TikTok de la manière qui lui convient le mieux », poursuit-il.
Échapper aux régulateurs
Ce modèle ressemble comme deux gouttes d’eau au modèle « payer ou consentir » de Meta, qui lui a valu une belle amende de la part des régulateurs européens. Et ce n’est pas un hasard, car l’entreprise de Mark Zuckerberg a justement déployé ce dispositif sur Facebook et Instagram au Royaume-Uni l’année dernière.
En cause, l’équivalent britannique du règlement européen sur la protection des données, adopté après le Brexit. Celui-ci interdit aux entreprises de collecter et d’exploiter les données personnelles de leurs utilisateurs à des fins publicitaires sans obtenir leur consentement explicite. Or, proposer un abonnement payant comme alternative au ciblage publicitaire permet à TikTok (et Meta) de cocher cette case légalement : si l’utilisateur refuse de payer, il accepte en quelque sorte les publicités personnalisées. S’il paie, ses données sont préservées.
Pour l’heure, il semblerait que les décideurs britanniques soient plus permissifs que leurs homologues de l’UE à ce sujet, qui ont estimé que ce modèle ne constituait pas un consentement véritablement libre, puisque conditionné à un paiement. Cette initiative prouve malgré tout que TikTok réfléchit à d’autres manières de monétiser sa plateforme, et pourrait, à l’avenir, s’inspirer de Meta pour des offres payantes.