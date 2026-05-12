Pour le reste, rien ne change : l’expérience de la plateforme reste identique, qu’on soit abonné ou non. « La publicité sur notre plateforme aide déjà des milliers d’entreprises britanniques à toucher de nouveaux clients, à augmenter leurs ventes et à créer des emplois, tandis que notre nouvelle option sans publicité offre aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience », explique Kris Boger, directeur général de TikTok au Royaume-Uni, dans un communiqué.