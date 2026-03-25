L'absence de commission n'est pas un cadeau. C'est un investissement. Chaque clic sur un lien d'achat dans un Reel alimente Meta en données comportementales précieuses. Qui achète quoi, à quel moment, après quel type de contenu. Ces informations nourrissent directement la machine publicitaire du groupe. Un porte-parole de Meta a confirmé au périodique américain Engadget que les données seraient utilisées pour « améliorer l'activité publicitaire ». La formulation est polie, la réalité est claire.

Pour l'utilisateur final, l'expérience bascule. Le fil de Reels, déjà saturé de contenu sponsorisé, va intégrer une couche supplémentaire de sollicitation commerciale. La frontière entre divertissement et catalogue s'efface encore un peu. Si les créateurs abusent des 30 tags autorisés, le risque de lassitude est réel. Meta parie sur le fait que la recommandation par un créateur suivi reste plus efficace qu'une publicité classique. L'histoire de TikTok Shop en France montre que le pari peut fonctionner, mais aussi que la qualité des produits poussés pose rapidement problème.

Le timing n'est pas anodin non plus. Meta a récemment testé « Shop the Look », une fonctionnalité IA qui ajoutait automatiquement des liens d'achat sur les publications de créateurs, sans leur consentement. Le tollé a été immédiat. La version annoncée cette semaine remet le contrôle entre les mains du créateur. Après la polémique, l'outil consenti arrive comme un correctif d'image autant que comme une fonctionnalité.

Pour l'heure, la France ne participe pas aux réjouissances, le RGPD ayant sans doute un impact sur le déploiement de la fonctionnalité. Meta annonce tout de même vouloir nous faire profiter de ce nouveau tunnel d'achat, sans donner de précision sur le déploiement dans l'Hexagone et le reste de l'Europe. Tant mieux pour les utilisateurs, tant pis pour les autres ?