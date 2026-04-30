Concrètement, ces agents sponsorisés fonctionnent comme des interlocuteurs ordinaires. L'utilisateur ouvre la conversation, pose des questions, et le bot répond en orientant progressivement vers les produits ou services de la marque qu'il représente. Dans l'exemple d'Experian, le premier partenaire officiel, l'assistant propose d'aborder des thématiques financières avant de gentiment glisser vers des offres commerciales.

On ne va pas se mentir, la valeur ajoutée pour l'utilisateur reste encore floue. Rien ne distingue fondamentalement les réponses d'un agent sponsorisé de celles qu'un chatbot généraliste comme Gemini ou Claude pourrait fournir sur les mêmes sujets, à cette différence près que le premier cherche explicitement à générer des revenus pour son commanditaire. Snapchat mise apparemment sur le fait que les personnes utiliseront ces bots de toute façon, sans se poser la question de leur neutralité.