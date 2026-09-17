La concurrence la plus directe vient surtout de The G-Lab lui-même : le Keyz Titanium WL propose déjà un format 65%, des switchs mécaniques et une triple connexion pour 60 euros hors promotion, mais sans les raffinements de l’Elite 200 et avec une autonomie bien inférieure.

À 60 euros, toujours chez G-Lab, le Titanium HE privilégie pour sa part les performances avec ses switchs magnétiques et son polling à 8 000 Hz, au prix d’une connexion exclusivement filaire.

L’Elite 200 mise donc davantage sur sa polyvalence et son confort d'utilisation que sur ses performances pures. À ce tarif, le plus petit clavier de la gamme Elite pourrait bien devenir le plus encombrant pour ses rivaux.