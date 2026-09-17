The G-Lab fait entrer le format 65% dans sa gamme Elite. À 80 euros, son nouveau clavier mécanique associe triple connexion, montage gasket et touches PBT sur un marché déjà très disputé.
Le format 65% monte en gamme chez The G-Lab. Avec le Keyz Elite 200, la marque réunit 69 touches, dont les flèches directionnelles, et ajoute une molette multimédia dans un châssis de 336 mm de large. Ce modèle AZERTY bleu et blanc devient le plus compact de la famille Elite, devant les Keyz Elite 300 en 75% et Elite 450 en 96% avec écran LCD.
Une fiche technique généreuse à ce prix-là
Sous les touches en PBT double injection, The G-Lab installe des switchs linéaires KTT Wine Red pré-lubrifiés et remplaçables à chaud. Le montage gasket à cinq couches permettrait, selon la marque française, une frappe plus souple et mieux amortie.
Le clavier combine par ailleurs 2,4 GHz, Bluetooth et USB-C, avec un taux d’interrogation de 1 000 Hz, du NKRO ainsi que des macros et un éclairage RGB personnalisables. Ses deux batteries internes totalisent 4 000 mAh et offriraient au clavier une autonomie allant jusqu’à 200 heures sans éclairage, contre 30 heures avec le RGB activé.
À 80 euros, le Keyz Elite 200 reste moins cher que le Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed noté 7/10 par Nerces et affiché à 105 euros sur la boutique de son fabricant (90 euros chez Amazon, voir ci-dessous).
- Excellents switches Razer "jaunes"
- Filaire, RF 2,4 GHz et Bluetooth
- Construction robuste
La concurrence la plus directe vient surtout de The G-Lab lui-même : le Keyz Titanium WL propose déjà un format 65%, des switchs mécaniques et une triple connexion pour 60 euros hors promotion, mais sans les raffinements de l’Elite 200 et avec une autonomie bien inférieure.
À 60 euros, toujours chez G-Lab, le Titanium HE privilégie pour sa part les performances avec ses switchs magnétiques et son polling à 8 000 Hz, au prix d’une connexion exclusivement filaire.
L’Elite 200 mise donc davantage sur sa polyvalence et son confort d'utilisation que sur ses performances pures. À ce tarif, le plus petit clavier de la gamme Elite pourrait bien devenir le plus encombrant pour ses rivaux.