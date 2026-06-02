Avec son K63W Pro Compact, Cherry mise sur l'Ultra-Wideband, un polling rate à 8 000 Hz et un format 70% pour séduire les joueurs compétitifs. Un clavier compact qui veut prouver que le sans fil n'est plus forcément synonyme de compromis.
Le clavier pour gamers n'a plus envie d'être considéré comme une solution de confort au rabais. Avec le K63W Pro Compact, présenté au Computex 2026, Cherry s'adresse clairement aux joueurs exigeants, mais surtout à ceux qui veulent libérer leur bureau sans renoncer à la réactivité d'un modèle filaire.
La promesse tient en quelques mots : une liaison sans fil Ultra-Wideband (UWB, ou ultra large bande), un polling rate à 8 000 Hz (en filaire comme en sans fil) et une connexion pensée pour rester stable même dans les environnements saturés.
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L'Ultra-Wideband pour repousser les limites du sans fil
L'idée de Cherry est de sortir des bandes de fréquence sans fil les plus classiques, souvent encombrées par les souris, casques, manettes, routeurs et autres périphériques du bureau. L'UWB est en effet censée permettre la transmission de données sur un spectre plus large tout en réduisant les interférences et en améliorant la stabilité de la connexion.
Associée à un polling rate de 8 000 Hz, cette liaison devrait permettre au clavier de communiquer avec le PC jusqu'à huit fois par milliseconde. C'est un chiffre taillé pour les fiches techniques, évidemment, mais il place le K63W Pro Compact dans la course très disputée des claviers gaming ultra-réactifs. Après, comme toujours, le polling rate ne résume pas à lui seul la latence réelle du clavier qui dépend aussi du scan interne, du firmware de l'appareil et du reste de la chaîne PC/écran.
Un format 70% qui conserve les touches de fonctions
Bien entendu, Cherry n'a pas tout misé sur la latence avec son nouveau clavier gaming. Le K63W Pro Compact adopte un format 70%, qui conserve notamment la rangée de touches de fonction tout en libérant de la place pour les grands mouvements de souris. C'est un compromis assez logique pour les joueurs qui veulent un clavier plus compact sans basculer dans un format trop minimaliste.
Enfin, le clavier embarque des switches mécaniques CHERRY MX Low Profile 2.0 associés à une conception gasket mount censée adoucir la frappe et améliorer l'acoustique malgré le profil bas. La batterie de 6 000 mAh complète l'ensemble avec l'idée de soutenir un usage sans-fil intensif sans devoir recharger trop souvent. Pas d'excitation, le K63W Pro Compact est attendu seulement début juillet en France au prix de 180 euros. Le prix de l’UWB sur un clavier, en somme.