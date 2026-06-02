Le clavier pour gamers n'a plus envie d'être considéré comme une solution de confort au rabais. Avec le K63W Pro Compact, présenté au Computex 2026, Cherry s'adresse clairement aux joueurs exigeants, mais surtout à ceux qui veulent libérer leur bureau sans renoncer à la réactivité d'un modèle filaire.

La promesse tient en quelques mots : une liaison sans fil Ultra-Wideband (UWB, ou ultra large bande), un polling rate à 8 000 Hz (en filaire comme en sans fil) et une connexion pensée pour rester stable même dans les environnements saturés.

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L'Ultra-Wideband pour repousser les limites du sans fil

L'idée de Cherry est de sortir des bandes de fréquence sans fil les plus classiques, souvent encombrées par les souris, casques, manettes, routeurs et autres périphériques du bureau. L'UWB est en effet censée permettre la transmission de données sur un spectre plus large tout en réduisant les interférences et en améliorant la stabilité de la connexion.