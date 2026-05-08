Foire aux questions

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Que mesure exactement un switch magnétique à effet Hall dans un clavier, et en quoi ça change la frappe ?

Un switch à effet Hall détecte la position de la touche via un champ magnétique, sans contact électrique direct entre deux pièces métalliques. Concrètement, au lieu d’un “clic” binaire (appuyé / pas appuyé), le clavier peut mesurer plus finement la course de la touche. Cette mesure continue permet de choisir précisément à quel moment la touche s’active, ce qui est plus difficile avec un switch mécanique classique. L’absence de contact réduit aussi l’usure liée aux frottements et aux rebonds électriques (debounce). Le résultat attendu est une détection plus régulière et plus paramétrable, surtout pour le jeu.

À quoi servent le point d’activation réglable et le “Rapid Trigger” sur un clavier Hall Effect ?

Le point d’activation réglable définit la profondeur (en mm) à laquelle l’appui est pris en compte, ce qui permet de privilégier la réactivité (activation plus haute) ou d’éviter les appuis involontaires (activation plus basse). Le Rapid Trigger va plus loin en rendant la désactivation/réactivation dynamique : la touche peut se “relancer” dès qu’elle remonte légèrement, au lieu d’attendre un seuil fixe. C’est particulièrement utile pour enchaîner des actions rapides (strafe, tap-strafing, micro-corrections) dans les jeux compétitifs. Techniquement, ces fonctions reposent sur la capacité du capteur magnétique à suivre la position en continu. Sur des switches non magnétiques, c’est généralement impossible ou beaucoup moins précis.

Que signifie un polling rate de 8 000 Hz sur un clavier, et quel impact réel en jeu ?

Le polling rate indique la fréquence à laquelle le clavier envoie son état au PC/console : 8 000 Hz signifie jusqu’à 8 000 mises à jour par seconde. À cette fréquence, la latence liée à l’interrogation USB peut descendre autour de 0,125 ms, contre ~1 ms à 1 000 Hz. Le gain dépend ensuite du reste de la chaîne (scan interne du clavier, traitement logiciel, moteur du jeu, écran), donc l’effet n’est pas toujours perceptible. En pratique, l’intérêt est surtout de réduire la variabilité et de maximiser la réactivité dans des scénarios très rapides. Cela augmente aussi les exigences côté contrôleur et peut légèrement accroître l’usage CPU, même si l’impact reste généralement modéré.