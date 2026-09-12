Selon un audit de l’inspecteur général de la NASA qui date de 2025, plus de 40 missions dépendent aujourd’hui du réseau. Au cours des cinq dernières années, la demande de suivi a été, à certains moments, supérieure de 40 % à l’offre disponible, et elle devrait encore être multipliée par dix d’ici 2030. Or, à Goldstone, la plus grande antenne du site, DSS-14, un réflecteur de 70 mètres, est hors service depuis le 16 septembre 2025. Lors du suivi de la sonde Juno, des opérateurs ont contourné par erreur les protections qui limitaient la rotation de l’antenne. Le système hydraulique de DSS-14 a été endommagé par cette surrotation. La NASA estime que les réparations vont coûter entre environ 3,5 et 4 millions d’euros. L’antenne ne sera de nouveau opérationnelle qu’en octobre 2028.

Un incendie a aussi menacé un troisième centre du réseau en juillet. Cet incendie a forcé l’évacuation du complexe de Madrid, en Espagne, les 24 et 25 juillet, et mis en danger ses six antennes. Selon la NASA, les bâtiments et les paraboles ont été épargnés par les flammes, qui ont surtout touché la végétation alentour.

« En agrandissant le Deep Space Network, nous consolidons les bases de communication dont la NASA a besoin pour ses prochaines missions, de l'exploration d'une plus grande partie de la Lune que jamais jusqu'à l'observation plus poussée du système solaire », a déclaré James Kenyon, administrateur associé de la direction Recherche et technologie au siège de la NASA. Avec le programme Artemis, la NASA veut ramener des astronautes sur la Lune. Contrairement aux sondes robotiques, plus tolérantes aux délais, les astronautes ont besoin de communications en temps réel.

Et au sujet du débit, la NASA teste aussi la communication laser. À bord de Psyché, le terminal du système Deep Space Optical Communications a été en service pendant deux ans, jusqu’en septembre 2025. Dans une étude de fin 2025 de l’IEEE, des chercheurs dressent le bilan de cette démonstration technologique. Selon leurs mesures, à 55 millions de kilomètres de la Terre, le débit maximal a été de 267 mégabits par seconde. À 400 millions de kilomètres, la distance qui sépare la Terre de Mars au plus loin, ce débit a été de 8,3 mégabits par seconde, contre moins d’un mégabit par seconde pour un système radio à cette distance.

Une sixième antenne du programme d’agrandissement, DSS-33, doit encore entrer en service à Canberra, en Australie, d'ici 2029.