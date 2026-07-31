Première surprise, il n'est donc pour le moment pas question de clavier au format standard. Les deux modèles présentés par Razer font l'impasse sur le pavé numérique (TKL) et sur davantage de touches encore (Mini 65 %). Cette seconde mouture sera encore un peu plus compacte, mais pour le reste, les deux variantes du Huntsman V3 HE Magnetic 8 KHz semblent rigoureusement identiques.

Dans les deux cas, on parle donc de remplacer les récents switchs optiques de la marque par des contacteurs magnétiques. Ils ont une activation ajustable touche par touche de 0,1 à 4,0 mm et une durée de vie de 100 millions de frappes, si l'on en croit les données constructeurs. En revanche, il s'agit de contacteurs de hauteur standard, pas du low profile.