À son tour, Razer fait le pari des contacteurs magnétiques à effet Hall avec deux variantes de son Huntsman V3 HE. Un futur best-seller ?
Figures de proue des claviers gaming de Razer, la gamme Huntsman était jusqu'à présent associée aux contacteurs optiques développés en interne. Ce n'est plus le cas. Si les nouveaux switchs sont toujours conçus par Razer, ils reposent sur le magnétisme et l'effet Hall « pour des entrées répétées ultra-rapides et une activation personnalisable ». Et ça, c'est la marque qui le dit.
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Aucun modèle avec pavé numérique
Avec un goût prononcé pour les noms à rallonge, Razer vient donc de dévoiler les deux petits derniers de la gamme Huntsman, les Huntsman V3 HE Magnetic 8 KHz en version TKL et Mini 65 %.
À gauche, la variante TKL et, à droite, la déclinaison Mini 65 %. © Razer
Première surprise, il n'est donc pour le moment pas question de clavier au format standard. Les deux modèles présentés par Razer font l'impasse sur le pavé numérique (TKL) et sur davantage de touches encore (Mini 65 %). Cette seconde mouture sera encore un peu plus compacte, mais pour le reste, les deux variantes du Huntsman V3 HE Magnetic 8 KHz semblent rigoureusement identiques.
Dans les deux cas, on parle donc de remplacer les récents switchs optiques de la marque par des contacteurs magnétiques. Ils ont une activation ajustable touche par touche de 0,1 à 4,0 mm et une durée de vie de 100 millions de frappes, si l'on en croit les données constructeurs. En revanche, il s'agit de contacteurs de hauteur standard, pas du low profile.
Razer insiste également sur l'intégration de sa technologie HyperPolling, laquelle garantit, comme chez plusieurs fabricants, un taux d'interrogation (polling rate) allant jusqu'à 8 000 Hz.
Des fonctionnalités en pagaille
L'objectif affiché est d'offrir une réactivité sans équivalent aux joueurs les plus exigeants. Ils pourront compter sur la précision du contact magnétique qui vient remplacer le faisceau optique des précédents switchs Razer. L'effet Hall de ces contacteurs est aussi le garant d'une absence d'usure sur le long terme puisqu'il n'y a plus aucun contact physique.
Le fameux contacteur magnétique à effet Hall. © Razer
Razer annonce le retour de fonctionnalités bien connues des habitués de la marque. Grâce au Snap Flex, « une même touche permet de déclencher deux actions distinctes : la première lorsque la touche est enfoncée, la seconde lors de son relâchement ». Le Dynamic Keystroke permet « d’associer jusqu’à quatre actions distinctes à une même touche ».
De son côté, l'Instant Cancel Control permet d'interrompre « instantanément une action lorsqu’ils doivent réagir à une nouvelle situation ». Enfin, le Dual-Keypress Priority vient « s’assurer que les commandes de déplacement restent toujours prioritaires, même lors d’entrées directionnelles contradictoires ou d’activations accidentelles d’autres touches ».
Rappelons que, fidèles à la ligne des Huntsman précédents, ces nouveaux modèles gardent un châssis en aluminium et des touches en PBT. Razer ne propose que des versions filaires pour ces deux modèles qui ne seront pas aussi chers que certains produits de la marque : on reste cependant à 149,99 euros pour le Huntsman V3 HE Magnetic 8 KHz TKL et à 129,99 euros pour la variante Mini 65 %. Ils sont tous deux d'ores et déjà disponibles.