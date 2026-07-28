Chez Commonwealth Bank of Australia, la plus grande banque du pays des kangourous, plusieurs centaines de postes de conseillers chat ont déjà disparu à mesure que l'IA s'intégrait au service client, avec des économies annuelles estimées à plusieurs dizaines de millions de dollars. Beaucoup de ces emplois étaient sous-traités près de Johannesburg par la société Nutun, dont le contrat avec la banque a été réduit. CBA se défend d'avoir tout sacrifié sur l'autel de l'intelligence artificielle et affirme avoir créé plus de 140 postes dans ses centres d'appels australiens sur les six derniers mois.