The Boring Company, la société de tunnels d’Elon Musk, serait en discussions pour une levée de fonds qui ferait nettement grimper sa valorisation. Une envolée qui interroge, alors que l’entreprise peine à concrétiser ses projets.
En 2016, Elon Musk, alors coincé dans les embouteillages à Los Angeles, annonçait dans un tweet vouloir « construire une machine à forer des tunnels et commencer à creuser ». Ce fut la naissance de The Boring Company, d’abord en tant que filiale de SpaceX avant de devenir une entreprise indépendante en 2018. Son ambition : révolutionner les transports urbains en concevant des tunnels rapides et bon marché, capables d’y faire circuler des véhicules à grande vitesse pour désengorger les grandes villes.
Dix ans plus tard, seul le Las Vegas Convention Center Loop, qui fait circuler des Tesla dans un réseau de tunnels sous le centre des congrès de la ville du Nevada, est réellement opérationnel.
Beaucoup de promesses, peu de résultats (pour l’instant)
Et si plusieurs projets ont été annoncés en grande pompe à Baltimore, Chicago ou Los Angeles, ils n’ont jamais vu le jour. L’entreprise emploie aujourd’hui moins de 400 personnes. Mais cela ne l’empêche visiblement pas de croître. D’après The Wall Street Journal, elle négocie actuellement un tour de table à hauteur de 4 milliards de dollars.
L’opération valoriserait The Boring Company autour de 20 milliards de dollars, un bond spectaculaire par rapport aux 5,7 milliards de dollars atteints lors de sa précédente levée de fonds en 2022, qui avait rapporté 675 millions de dollars.
Car deux chantiers en cours viennent nourrir l’enthousiasme des investisseurs. À Nashville dans le Tennessee, un premier tronçon de tunnel doit bientôt entrer en service. Puis à Dubaï, où un projet de boucle souterraine a été annoncé en février : une première phase de 6 kilomètres, facturée 154 millions de dollars sur un an, doit précéder une extension de 22 kilomètres pour 545 millions de dollars sur trois ans.
L’entreprise doit malgré tout composer avec un passif encombrant, avec la blessure de plusieurs ouvriers sur ses chantiers, et de lourdes accusations de la part du Nevada portant sur la violation de près de 800 fois la réglementation environnementale…
Une confiance aveugle en Musk ?
En parallèle, les deux mastodontes d’Elon Musk traversent une zone de turbulence. Tesla a ainsi vu son action chuter de 14,5 % en une seule séance après avoir indiqué que sa trésorerie disponible était négative pour la première fois en deux ans. En cause, ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle (IA) et la robotique afin de restructurer ses activités et moins miser sur les voitures électriques.
Du côté de SpaceX, entrée en Bourse en juin, l’action est repassée sous son prix d’introduction, effaçant plus de 1 200 milliards de dollars de valorisation depuis son pic.
Mais en toute vraisemblance, ces déboires n’effrayent pas les investisseurs qui peuvent s’appuyer sur un précédent de taille. En 2022, le rachat de Twitter a plongé les participants dans le rouge pendant des années, avant de finalement rentrer dans leurs frais grâce à l’intégration à xAI, puis à SpaceX.
Malgré les difficultés actuelles, les investisseurs continuent de miser sur les paris les moins avancés d’Elon Musk : dans son écosystème, la stratégie a, jusqu’ici, toujours fini par payer.