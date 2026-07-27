En 2016, Elon Musk, alors coincé dans les embouteillages à Los Angeles, annonçait dans un tweet vouloir « construire une machine à forer des tunnels et commencer à creuser ». Ce fut la naissance de The Boring Company, d’abord en tant que filiale de SpaceX avant de devenir une entreprise indépendante en 2018. Son ambition : révolutionner les transports urbains en concevant des tunnels rapides et bon marché, capables d’y faire circuler des véhicules à grande vitesse pour désengorger les grandes villes.