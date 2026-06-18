Dans un article publié sur sa newsletter Substack ce mardi 16 juin, et citée par Business Insider, il révèle avoir envisagé des options de vente contre SpaceX, un pari qui lui aurait permis de gagner si l’action chutait. Mais il y a finalement renoncé. « Je ne suis aujourd'hui impliqué dans SpaceX. Ni à la baisse, ni à la hausse », résume-t-il. Burry avance que la société, malgré sa valorisation astronomique, ne génère pas plus de 20 milliards de dollars de revenus par an.