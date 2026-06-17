On ne fait jamais rien comme les autres chez Elon Musk. Un constat que l'on peut à nouveau dresser pour son entreprise SpaceX.
Voilà même pas une semaine que SpaceX est dorénavant coté en Bourse, et pourtant c'est déjà l'événement de l'année. On a en effet vu à la suite de cette arrivée sur le marché Elon Musk devenir le tout premier billionnaire de l'histoire, tandis que l'entreprise d'IA et d'aéronautique annonçait hier effectuer une opération valorisée à 60 milliards de dollars. Et pour continuer cette suite de moments inédits, voilà que SpaceX change les règles de communication financière.
SpaceX publiera dorénavant ses résultats sur son site web et sur X
Dans le monde des grandes entreprises, on passe habituellement par des agences de presses spécialisées, comme Business Wire ou PR Newswire (dans la sphère anglo-saxonne) pour annoncer ses résultats financiers.
Chez SpaceX, on fera désormais autrement, selon une information communiquée par Reuters. Le géant qui fait la fortune d'Elon Musk publiera à l'avenir ses résultats trimestriels et annuels, ainsi que d'autres types de documentations, directement sur son site web, ainsi que sur la plateforme d'Elon Musk, le réseau social X.
Une capitalisation folle de déjà 2 660 milliards de dollars !
SpaceX a annoncé qu'elle « encourageait les acteurs du monde de l'investissement, les médias et toute autre personne intéressée à suivre » la page « Relation avec les investisseurs » du site web ou le compte X de SpaceX. Et nul doute que beaucoup suivront cette recommendation vu les premiers résultats de l'entreprise.
En effet, l'action est coté à un peu plus de 200 dollars, quand elle a commencé son aventure en Bourse vendredi dernier à un prix de 135 dollars. À cette heure, avec un tel niveau de l'action, SpaceX est valorisée tout simplement à 2 660 milliards de dollars, et a même frôlé à un moment les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Elle est ainsi déjà en lutte avec Amazon pour la place de cinquième entreprise à la plus grande capitalisation dans le monde.