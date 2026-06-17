SpaceX a annoncé qu'elle « encourageait les acteurs du monde de l'investissement, les médias et toute autre personne intéressée à suivre » la page « Relation avec les investisseurs » du site web ou le compte X de SpaceX. Et nul doute que beaucoup suivront cette recommendation vu les premiers résultats de l'entreprise.

En effet, l'action est coté à un peu plus de 200 dollars, quand elle a commencé son aventure en Bourse vendredi dernier à un prix de 135 dollars. À cette heure, avec un tel niveau de l'action, SpaceX est valorisée tout simplement à 2 660 milliards de dollars, et a même frôlé à un moment les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Elle est ainsi déjà en lutte avec Amazon pour la place de cinquième entreprise à la plus grande capitalisation dans le monde.