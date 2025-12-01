Tesla est admirée par de nombreuses personnes à travers la planète. Mais pour certains, l'entreprise ne serait actuellement pas vraiment à sa place !
Les marchés financiers sont dans une forme étincelante depuis quelques années, dopés qu'ils sont par la frénésie autour de l'intelligence artificielle. Et ce, à tel point que des traders commencent à y voir une bulle de l'IA, contre laquelle il faudrait parier. C'est le cas de Michael Burry, l'homme qui avait senti la crise des subprimes, qui non seulement s'amuse à parier sur un éclatement de la bulle, mais prend aussi à partie individuellement des entreprises… comme Tesla !
Michael Burry s'attaque à Tesla… encore !
Michael Burry a clairement une dent contre Tesla. En 2021 déjà, il annonçait investir contre la firme d'Elon Musk, avant de finalement faire marche arrière quelques mois plus tard – une opération considérée comme un échec de l'investisseur, qui voyait Tesla dégringoler.
Et rebelote dimanche dernier, Michael Burry a à nouveau attaqué le géant des véhicules électriques dans sa newsletter Substack. « La capitalisation boursière de Tesla est ridiculement surévaluée aujourd'hui, et ce depuis longtemps » a-t-il ainsi affirmé, selon une information rapportée par Business Insider.
L'homme du Big Short envoie une pique cinglante à Elon Musk
Il a par ailleurs ajouté que le plan de rémunération gigantesque d'Elon Musk, de 1 000 milliards de dollars, devrait à son sens entraîner une dilution des actions existantes de Tesla. Michael Burry ne s'est d'ailleurs pas contenté d'attaquer Tesla, il a aussi pris le temps de lancer une pique bien sentie contre son patron.
« Soit dit en passant, le culte d'Elon a été "all-in" ["a tout misé"] dans les voitures électriques jusqu'à l'arrivée de la concurrence, puis dans la conduite autonome jusqu'à l'arrivée de la concurrence, et maintenant dans les robots – jusqu'à l'arrivée de la concurrence » a affirmé Michael Burry. Attendons désormais de voir si la critique cette fois aura plus de pertinence que les attaques précédentes.