Michael Burry a clairement une dent contre Tesla. En 2021 déjà, il annonçait investir contre la firme d'Elon Musk, avant de finalement faire marche arrière quelques mois plus tard – une opération considérée comme un échec de l'investisseur, qui voyait Tesla dégringoler.

Et rebelote dimanche dernier, Michael Burry a à nouveau attaqué le géant des véhicules électriques dans sa newsletter Substack. « La capitalisation boursière de Tesla est ridiculement surévaluée aujourd'hui, et ce depuis longtemps » a-t-il ainsi affirmé, selon une information rapportée par Business Insider.