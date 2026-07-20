Ce 17 juillet, le Département de la Justice a donc réautorisé les travailleurs fédéraux à télécharger le réseau social. Car selon lui, le TikTok d’aujourd’hui n’est plus celui qui a été banni il y a quatre ans. On le rappelle, des investisseurs américains détiennent désormais 80,1 % des parts des actifs américains de la société, tandis que ByteDance n’en possède plus que 19,9 %.