TikTok était interdit sur les téléphones professionnels des agents fédéraux américains depuis 2022. Le Département de la Justice vient d’annoncer la fin de cette interdiction. La longue bataille de l’application semble définitivement finie outre-Atlantique, mais à quel prix ?
En 2022, le Congrès américain a voté une loi interdisant l’usage de TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement fédéral. En cause, le risque que Pékin exploite l’application, via sa maison-mère ByteDance, pour collecter des données sur les utilisateurs américains. Une mesure qui a d’ailleurs fait des émules dans d’autres pays occidentaux par la suite.
Et ce texte est resté en vigueur, indépendamment du feuilleton autour du ban national de la plateforme chinoise. Mais les autorités ont finalement décidé de faire marche arrière.
TikTok n’est plus ce qu’elle était
Ce 17 juillet, le Département de la Justice a donc réautorisé les travailleurs fédéraux à télécharger le réseau social. Car selon lui, le TikTok d’aujourd’hui n’est plus celui qui a été banni il y a quatre ans. On le rappelle, des investisseurs américains détiennent désormais 80,1 % des parts des actifs américains de la société, tandis que ByteDance n’en possède plus que 19,9 %.
Cette coentreprise « fonctionne indépendamment de ByteDance » et a revu l’algorithme de recommandation ainsi que les dispositifs de cybersécurité pour protéger les informations du gouvernement fédéral, a ainsi indiqué l’instance. L'algorithme est ainsi réentraîné sur des données stockées dans le cloud sécurisé d’Oracle.
Malgré tout, chaque agence fédérale garde la liberté d’interdire l’application sur ses propres appareils, par exemple pour préserver la productivité de ses employés.
Un parcours du combattant
Car en 2024, une autre loi a obligé ByteDance à céder les activités américaines de TikTok, l'entreprise étant dans le viseur des autorités depuis 2020. Un texte que Donald Trump a préféré ne jamais faire appliquer strictement, multipliant les sursis avant qu’un accord ne soit finalement scellé en janvier 2026.
L’application compte environ 136 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis. Un chiffre colossal, qui explique aussi pourquoi le gouvernement n’a finalement pas été jusqu’à son interdiction. Une telle décision aurait clairement eu un impact sur l’opinion publique, de nombreux Américains s’appuyant désormais sur TikTok pour générer des revenus.
En Europe, la plateforme reste détenue par ByteDance, mais elle est soumise à une réglementation plus rigoureuse, notamment à travers le Digital Services Act.