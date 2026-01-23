Le point le plus sensible de l'accord concerne l'algorithme de recommandation, ce moteur de suggestion qui fait le succès de TikTok. Officiellement, la nouvelle entité va « réentraîner » cet algorithme en utilisant uniquement les données des utilisateurs américains. Oracle sera chargé de superviser cette opération et de garantir que les informations restent sur le sol américain. ByteDance, de son côté, garde la main sur la publicité et le commerce électronique, les segments les plus rentables de la plateforme.

Cette répartition des rôles soulève une question évidente : comment séparer proprement un algorithme de son créateur ? ByteDance a développé cette technologie, en maîtrise chaque rouage et conserve une participation au capital. Affirmer qu'un simple « réentraînement » suffit à couper les ponts relève de l'exercice de communication. D'autant que la Chine garde un contrôle strict sur l'exportation de ses technologies sensibles, et que Pékin doit encore valider l'accord. Le conseil d'administration de sept membres comprend quatre Américains, dont Shou Chew lui-même. Adam Presser, ancien responsable des opérations et de la sécurité chez TikTok, devient le nouveau directeur général de l'entité américaine.