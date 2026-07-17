La plateforme Polymarket, qui permet de parier en cryptomonnaies sur l'issue de tout et n'importe quoi, comme des élections, des guerres, ou même la météo, est dans le viseur des autorités françaises depuis près de deux ans. Le 16 juillet 2026, l'Autorité nationale des jeux (ANJ) a fini par trancher, nous apprend-elle ce vendredi, en ordonnant aux fournisseurs d'accès français de couper purement et simplement l'accès au site. Un simple système de restriction géographique, censé bloquer les transactions depuis la France mais trop facilement contourné par les internautes, n'aura pas suffi à rassurer le régulateur. Ce sont finalement des soupçons de sondes météo piratées et l'absence totale de vérification d'identité qui ont eu raison de sa patience.