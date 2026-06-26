Les attaquants n’ont pas percé l’infrastructure centrale de Polymarket. Ils ont altéré le code d’un fournisseur externe, dont le nom n’a pas été divulgué, et ce script modifié a été distribué à certains utilisateurs via l’interface web du site. Les portefeuilles des utilisateurs ayant interagi avec la version infectée ont été vidés. Les contrats intelligents sous-jacents n'ont pas été exploités. Cette technique dite de compromission de chaîne d’approvisionnement (supply chain attack) contourne l'infrastructure centrale en visant un maillon périphérique hors du contrôle direct de la plateforme.

Les fonds dérobés étaient libellés en PUSD, le stablecoin interne de Polymarket adossé au dollar américain. La société de surveillance blockchain PeckShield et l’analyste Specter ont suivi les mouvements en temps réel. Les attaquants ont converti le PUSD en environ 1 893 ETH, soit environ 2,7 millions d’euros au cours du moment, avant de transférer le tout sur un portefeuille Ethereum via le réseau Polygon. Polymarket a confirmé la brèche moins de quinze minutes après le premier signalement public.