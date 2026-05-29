Voilà une affaire qui va raviver les polémiques autour de Polymarket. Michele Spagnuolo, ingénieur de Google de 36 ans, né en Italie, et qui travaillait pour le groupe à Zurich (Suisse) a été appréhendé par le FBI le 27 mai dernier à New York.

Il est inculpé à la fois pour « fraudes », pour l'utilisation d'informations confidentiels de Google afin de gagner de l'argent sur Polymarket, et pour « blanchiment d'argent », pour avoir tenté de cacher ses gains en les transformant en cryptomonnaies.

Une action parallèle au civil a été lancée par le régulateur des Bourses de commerce, la Commodity Futures Trading Commission, pour « l'usage illégal d'informations sur les marchés de prédiction et d'autres marchés sous sa juridiction ».