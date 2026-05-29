Voilà un délit d'initié sur Polymarket qui a cette fois été repéré par les autorités. Un ingénieur de Google va ainsi devoir répondre de certains paris potentiellement frauduleux effectués sur la plateforme.
Si Polymarket fait beaucoup parler depuis un an, c'est autant du fait de la nature d'un certain nombre de paris qui peuvent y être passées - portant notamment sur des conflits armés - que sur les potentiels délits d'initié qui s'y seraient multipliés. Un problème que veulent combattre les autorités, avec notamment un soldat inculpé il y a deux mois pour avoir utilisé des informations sur l'enlèvement à venir de Nicolas Maduro, afin de gagner de l'argent sur la plateforme. Et aujourd'hui, c'est un ingénieur de Google qui suit le même chemin.
Un ingénieur Google de 36 ans arrêté pour avoir utilisé des informations internes afin de gagner 1,2 million de dollars
Voilà une affaire qui va raviver les polémiques autour de Polymarket. Michele Spagnuolo, ingénieur de Google de 36 ans, né en Italie, et qui travaillait pour le groupe à Zurich (Suisse) a été appréhendé par le FBI le 27 mai dernier à New York.
Il est inculpé à la fois pour « fraudes », pour l'utilisation d'informations confidentiels de Google afin de gagner de l'argent sur Polymarket, et pour « blanchiment d'argent », pour avoir tenté de cacher ses gains en les transformant en cryptomonnaies.
Une action parallèle au civil a été lancée par le régulateur des Bourses de commerce, la Commodity Futures Trading Commission, pour « l'usage illégal d'informations sur les marchés de prédiction et d'autres marchés sous sa juridiction ».
L'ingénieur aurait placé des paris sur les noms et les événements les plus recherchés en 2025 sur Google
L'enquête du FBI a été menée autour d'un profil sur Polymarket dont le pseudonyme était « AlphaRaccoon ». Ce dernier avait placé en fin d'année des paris sur les noms et les événements les plus recherchés sur Google en 2025, le moteur de recherche livrant ses résultats chaque année à travers diverses catégories (acteurs, films, athlètes, équipes sportives…).
« Entre le 15 octobre et le 4 décembre 2025, le compte AlphaRaccoon de Michele Spagnuolo a, en tout, risqué 2,754 millions de dollars sur des résultats improbables de vingt-cinq marchés liés à "Year in Search 2025" » a ainsi expliqué le FBI, ce qui lui a permis au total de générer des gains de 1,2 million de dollars.
Selon Google, qui corrobore les résultats de l'enquête du FBI, Michele Spagnuolo a utilisé du matériel marketing « en utilisant un outil accessible à tous » les employés en interne. Il a été libéré sous caution (de 2,25 millions de dollars) et risque des peines pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années de prison.