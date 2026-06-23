Loposo

Quoi les sites de paris sont des arnaques ce n est pas possible. On nous aurait menti ?

Heureusement qu on a privatisé la francaise des jeux et ouvert les paris a des sociétés privées dont une ( commence par bet et fait le bruit d une souris de pc) dirigé par un ami de Sarkozy « courbit », mais tout ca n est que coïncidence.