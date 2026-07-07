Le parachute MMS 400 HG de Safran Electronics & Defense reste le seul au monde certifié pour sauter depuis 10 000 mètres. Un exploit conçu pour les Forces Spéciales françaises, validé par la DGAC depuis 2022.
À 10 000 mètres d'altitude, un avion de ligne croise généralement son altitude de croisière. C'est pourtant depuis cette même hauteur que des parachutistes français peuvent sauter, harnachés à un équipement qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Depuis 2022, le MMS 400 HG de Safran Electronics & Defense est l'unique parachute certifié par une agence nationale d'aviation civile pour ce type de largage extrême. Conçu pour les Forces Spéciales dans le cadre du programme SMTCOPS, il embarque la voile PHANTOM 400, taillée pour transformer une chute vertigineuse en long vol plané silencieux.
Safran a mis au point le seul parachute certifié pour un saut à 10 000 mètres d'altitude
Remontons un peu en arrière, au 1er mars 2022, jour où la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a délivré la certification QAC121 au système SMTCOPS, le système de mise à terre des chuteurs opérationnels. Cette signature était unique en son genre puisque jusque-là, aucune autorité aéronautique nationale n'avait validé un parachute pour des sauts aussi élevés. Les essais, menés jusqu'à 29 500 pieds, ont littéralement ouvert un domaine d'emploi qui n'existait pas ailleurs dans le monde.
Alors pourquoi grimper aussi haut ? Ce type de saut, baptisé HALO ou HAHO selon que l'ouverture du parachute intervient à basse ou haute altitude, répond à la logique bien connue des militaires qui consiste à larguer les commandos très loin de leur objectif final, pour limiter les risques de détection avant même d'avoir posé un pied au sol. Reste ensuite à parcourir la distance en silence, et c'est là que le MMS 400 HG entre en scène. Sa haute finesse lui permet de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en vol plané, porté par les courants atmosphériques.
Ce grand écart entre altitude et discrétion repose largement sur la voile PHANTOM 400, dont la finesse atteint 4,8. En gros, pour chaque mètre perdu en chute, le parachutiste avance de près de cinq mètres à l'horizontale, un peu comme un planeur qui refuserait obstinément de tomber tout droit. Un rapport qui place ce modèle parmi les plus performants jamais développés pour un usage militaire, tout en supportant un parachutiste et son équipement jusqu'à 200 kg au total.
Un harnais taillé pour les Forces spéciales françaises et le programme SMTCOPS
Au-delà de la voile, c'est tout un système qui a été pensé sur mesure, jusqu'à la moindre sangle. Le harnais du MMS 400 HG a été spécifiquement développé pour répondre aux exigences du programme SMTCOPS, destiné aux Forces spéciales et parachutistes français.
Détail qui a son importance, les voiles principale et de secours sont rigoureusement identiques. Une option assez rare dans l'industrie, où le parachute de secours sacrifie souvent la performance pour la compacité. Ici, même en cas d'ouverture d'urgence, le sauteur conserve la même capacité de glisse. Le système d'ouverture est lui aussi pensé pour s'adapter à chaque mission, avec plusieurs options disponibles : ouverture manuelle, automatique, ou encore par poignée et catapulte, selon le profil du saut.
Le MMS 400 HG, bien qu'il fasse figure d'exception, fait néanmoins partie d'une famille de parachutes tactiques signée Safran. Du LEGEND M, dédié à la formation, au MMS 533 capable d'emporter jusqu'à 295 kg, en passant par le MMS 360 HG culminant à 33 000 pieds, l'industriel français couvre tous les scénarios opérationnels. Une gamme complète, déjà éprouvée sur le terrain et employée en missions par les forces armées de nombreux pays à travers le monde.