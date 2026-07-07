Bombing_Basta

Clair que ce n’est pas clair…

Il n’existe qu’un seul parachute au monde certifié à sauter depuis 10 000 mètres

On croirait que c’est le seul certifié dans le monde avec ce titre, et comme toi j’ai direct pensé aux USA.

Puis dans l’article ça dit que c’est le seul au monde certifié en France…

Mais je vois mal un parachute chinois ou même US choisi pour nos forces armées.

Bref, sinon quel rapport avec la technologie électronique, le cœur de métier de Clubic ? C’est un parachute connecté ? IA ?