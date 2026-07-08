Les prochaines fonctions les plus avancées de Siri pourraient ne pas être accessibles à tous les futurs iPhone. Une différence de mémoire vive entre les modèles risquerait de réserver deux nouveautés de l’assistant aux appareils les plus haut de gamme.
On le sait : Apple prépare déjà la prochaine génération de ses smartphones avec un calendrier qui devrait être scindé en deux. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont attendus à l’automne, possiblement aux côtés du premier iPhone pliant de la marque, tandis que l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e n’arriveraient qu’au printemps 2027. Cependant, et malgré une hausse attendue de leur quantité de RAM, les deux modèles les plus accessibles de la gamme resteraient sous le seuil nécessaire pour faire fonctionner localement certaines nouveautés liées à Siri.
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Deux nouvelles fonctions de Siri réclameraient 12 Go de RAM
Le problème viendrait d’AFM Core Advanced, un modèle d’intelligence artificielle utilisé par Apple pour plusieurs fonctions introduites avec iOS 27. Celui-ci nécessite au moins 12 Go de RAM pour fonctionner directement sur l’appareil. Il alimente notamment Advanced Dictation Preview, une fonction destinée à améliorer la dictée vocale. Celle-ci doit permettre une meilleure reconnaissance de la parole tout en gérant automatiquement la ponctuation et les majuscules au fil de la dictée.
Le même modèle est également utilisé pour les nouvelles voix expressives de Siri. Leur objectif est de rendre les réponses de l’assistant vocal plus naturelles et de lui permettre d’adapter davantage sa manière de s’exprimer. Dans la version bêta d’iOS 27, Advanced Dictation Preview n’est actuellement disponible que sur l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone Air. L’iPhone 17 standard et même l’iPhone 16 Pro, tous deux équipés de 8 Go de RAM, en sont par conséquent exclus.
Si Apple conserve ce minimum de 12 Go de mémoire vive, la situation pourrait donc se répéter avec la prochaine génération.
L’iPhone 18 standard passerait à 9 Go de RAM
Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone les plus abordables équipés de la puce A20 en 2027 devraient passer de 8 à 9 Go de RAM. Cette hausse concernerait notamment l’iPhone 18 et l’iPhone 18e. Un gain d’un gigaoctet qui resterait toutefois insuffisant pour atteindre les besoins actuels d’AFM Core Advanced. Les deux smartphones pourraient ainsi être privés d’Advanced Dictation Preview et des nouvelles voix expressives de Siri, contrairement aux modèles haut de gamme.
Ming-Chi Kuo estime en effet que l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone pliant resteraient quant à eux équipés de 12 Go de RAM. En l’état, l’iPhone 18 standard pourrait donc bien gagner davantage de RAM sans pour autant accéder à toutes les nouveautés de Siri proposées sur les modèles équipés de 12 Go.
Pour rappel, Apple a déjà relevé les tarifs de plusieurs Mac et iPad, tandis que les prochains iPhone 18 Pro pourraient eux aussi connaître une hausse d’environ 200 dollars. L’entreprise chercherait par ailleurs à obtenir l’autorisation des autorités pour s’approvisionner auprès du fabricant chinois CXMT, sur fond de tensions concernant la disponibilité de la mémoire.