Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone les plus abordables équipés de la puce A20 en 2027 devraient passer de 8 à 9 Go de RAM. Cette hausse concernerait notamment l’iPhone 18 et l’iPhone 18e. Un gain d’un gigaoctet qui resterait toutefois insuffisant pour atteindre les besoins actuels d’AFM Core Advanced. Les deux smartphones pourraient ainsi être privés d’Advanced Dictation Preview et des nouvelles voix expressives de Siri, contrairement aux modèles haut de gamme.

Ming-Chi Kuo estime en effet que l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone pliant resteraient quant à eux équipés de 12 Go de RAM. En l’état, l’iPhone 18 standard pourrait donc bien gagner davantage de RAM sans pour autant accéder à toutes les nouveautés de Siri proposées sur les modèles équipés de 12 Go.

Pour rappel, Apple a déjà relevé les tarifs de plusieurs Mac et iPad, tandis que les prochains iPhone 18 Pro pourraient eux aussi connaître une hausse d’environ 200 dollars. L’entreprise chercherait par ailleurs à obtenir l’autorisation des autorités pour s’approvisionner auprès du fabricant chinois CXMT, sur fond de tensions concernant la disponibilité de la mémoire.

