SpaceX aurait présenté à ses investisseurs un prototype d’appareil alimenté par l’intelligence artificielle (IA), quelques jours avant son entrée en Bourse. Mais Elon Musk a démenti l’information en quelques minutes seulement, sans donner le moindre détail.
Fort d’une entrée en Bourse historique, Elon Musk multiplie les paris capitalisant sur la fusion de SpaceX et xAI, entre infrastructures IA et projets de calcul embarqué dans l’espace. Et désormais, son entreprise pourrait se lancer sur un tout autre terrain : le Wall Street Journal révèle qu’elle aurait montré à certains investisseurs un prototype d’appareil spécifiquement dédié à l’intelligence artificielle, plus fin qu’un iPhone.
Un appareil basé sur les IA de xAI
Selon le quotidien américain, qui cite plusieurs sources proches du dossier, l’appareil tournerait sur un système d’exploitation propriétaire, développé en interne. Il embarquerait surtout les technologies d’intelligence artificielle de xAI, et s’appuierait sur une puce Snapdragon, fournie par Qualcomm.
Le projet en serait malgré tout à ses balbutiements, avec un design encore en cours d’élaboration. Rien ne garantit qu’il voit réellement le jour, assure le média, mais SpaceX y réfléchirait clairement.
Un effort qui n’est pas sans rappeler ceux d’OpenAI, la start-up ayant racheté l’entreprise du designer Jony Ive pour justement mettre au point des appareils alimentés par l’IA, voués à se démocratiser dans les prochaines années. Mais seulement quelques minutes après la parution de l’article du Wall Street Journal, Elon Musk a assuré qu’il s’agissait d’une information « totalement fausse ».
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Les indices s’accumulent
Si le démenti est clair, il est encore trop tôt pour réellement s’y fier. Car en février dernier, le billionnaire a eu la même réaction concernant un article évoquant un smartphone connecté au réseau Starlink. Or, il s’était montré nettement plus nuancé quelques semaines plus tard, admettant qu’un tel appareil n’était « pas exclu à un moment donné ».
Il faut donc rester prudent. D’autant que les bases techniques d’un appareil signé SpaceX existent déjà : l’entreprise s’est associée à l’opérateur T-Mobile pour proposer une connexion directe à Starlink depuis un smartphone classique. Un partenariat qui pourrait tout à fait servir de socle à un futur objet plus ambitieux.
Une chose est sûre : entre les démentis répétés et les indices qui s’accumulent, SpaceX entretient soigneusement le mystère.