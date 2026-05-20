Alors que SpaceX s’apprête à réaliser l’entrée en Bourse la plus monumentale de l’Histoire, la gestion de xAI pose sérieusement question. Et le temps est clairement compté pour Elon Musk.
En février 2026, le milliardaire fusionnait xAI avec SpaceX pour créer un mastodonte privé valorisé à 1 250 milliards de dollars. Objectif : faire de xAI le moteur technologique de l’empire, jusqu’à déployer des centres de données en orbite grâce à Starship.
Problème, depuis le début de l’année, xAI saigne ses talents. La quasi-totalité des cofondateurs ont quitté le navire, des chercheurs sont partis vers des concurrents plus attractifs, et le personnel restant se plaint de bouleversements constants. À cela s’ajoute un retard commercial difficile à ignorer : Grok, le chatbot maison, peine à s’imposer.
Les fidèles lieutenants aux manettes
Pour remettre de l’ordre dans tout cela, Elon Musk fait appel à ses fidèles acolytes, comme à son habitude, révèle Bloomberg dans une vaste enquête. L’organigramme interne de xAI est sans équivoque, sa direction est désormais accaparée par des lieutenants venus de ses autres entreprises.
Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX depuis des années, chapeaute aussi les opérations de la start-up depuis la fusion. Michael Nicolls, qui a passé cinq ans chez Starlink, a pour sa part pris la présidence en avril. Jared Birchall, le gestionnaire de fortune personnel de Musk et homme de confiance par excellence, figure lui aussi dans l’organigramme. Tout comme James Burnham, ancien conseiller juridique du Department of Government Efficiency (DOGE), désormais directeur juridique de xAI.
Aucun d’eux n’est un spécialiste IA, il s’agit simplement de loyalistes rodés à l’exécution dans d’autres contextes. Une approche caractéristique de Musk, qui a toujours privilégié la confiance à l’expertise sectorielle. Mais chez xAI, le pari est autrement plus risqué.
- Accès aux données X en temps réel
- Bon outil de veille médiatique
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence
Un boulet avant l’arrivée à Wall Street ?
Car les concurrents avancent vite, recrutent les meilleurs chercheurs et sortent des modèles à un rythme soutenu. D’autant que xAI brûle des quantités massives de cash, au point de faire peser un risque financier concret pour SpaceX. De quoi potentiellement refroidir quelques investisseurs.
Musk le sait. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que l’entreprise cherche à diversifier ses revenus à toute vitesse, notamment en proposant son infrastructure de calcul à des tiers. C'est une course contre la montre qui se joue.