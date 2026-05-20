Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX depuis des années, chapeaute aussi les opérations de la start-up depuis la fusion. Michael Nicolls, qui a passé cinq ans chez Starlink, a pour sa part pris la présidence en avril. Jared Birchall, le gestionnaire de fortune personnel de Musk et homme de confiance par excellence, figure lui aussi dans l’organigramme. Tout comme James Burnham, ancien conseiller juridique du Department of Government Efficiency (DOGE), désormais directeur juridique de xAI.