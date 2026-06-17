Ce 15 juin, Astrobotic, fleuron spatial américain, a dévoilé Griffin-1, son atterrisseur lunaire qui doit partir en mission avant la fin de l’année. Il s’agit d’un élément clé de Moon Base, projet phare de la NASA pour préparer le programme Artemis.
Afin de construire une base permanente sur la Lune, l’agence spatiale américaine souhaite y envoyer du matériel dans le cadre de son initiative Moon Base, présentée fin mai. Objectif : tester le terrain, les conditions, et les machines qui serviront aux astronautes. Et c’est exactement le rôle que Griffin-1 jouera, puisqu’il va transporter le rover FLIP d’Astrolab jusqu’au pôle Sud de la Lune. Il s’agira de la charge la plus lourde jamais envoyée sur notre satellite par une entreprise privée.
La première mission de Moon Base
« C'est le premier atterrisseur de classe infrastructure à se rendre sur la surface de la Lune. Il va faire partie de la pierre angulaire de la construction de la base lunaire », s’est félicité John Thornton, patron d’Astrobotic.
Pouvant transporter jusqu’à 625 kilos de matériel jusqu'à la surface lunaire, l’alunisseur mesure 4,5 mètres de large et embarque un système de navigation capable de repérer tout seul les zones dangereuses avant de se poser, un peu comme un pilote automatique adapté au sol lunaire. Le départ, prévu d’ici la fin de l’année à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX, pourrait même être le premier de l’initiative Moon Base.
En effet, c’est initialement Blue Moon de Blue Origin qui devait ouvrir le bal, mais la violente explosion de la fusée New Glenn, survenue le 28 mai dernier, a totalement redistribué les cartes. Car pour l’heure, on ignore quand le lanceur de Jeff Bezos pourra voler à nouveau.
Une revanche après Peregrine
S’il réussit, ce lancement constituera aussi une revanche pour Astrobotic. En 2024, son premier atterrisseur, Peregrine, n’a jamais atteint la Lune à cause d’une fuite de carburant. Outre le rover FLIP, Griffin-1 acheminera également BEACON, un petit robot conçu avec l’entreprise canadienne Mission Control Space Services, ainsi que LandCam-X. Cette caméra embarquée confectionnée par l’Agence spatiale européenne (ESA) doit filmer la descente de Griffin vers la surface lunaire pour aider les prochaines missions à atterrir de manière plus optimale.
De même, Griffin-1 nous fera parvenir des informations précieuses sur l’environnement lunaire. « Cette mission va être pleine de données scientifiques intéressantes en provenance de la Lune, ainsi que parmi les plus belles images jamais reçues depuis sa surface », assure le P.-D. G d’Astrobotic.
La course à la Lune est bel et bien engagée.