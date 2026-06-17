Afin de construire une base permanente sur la Lune, l’agence spatiale américaine souhaite y envoyer du matériel dans le cadre de son initiative Moon Base, présentée fin mai. Objectif : tester le terrain, les conditions, et les machines qui serviront aux astronautes. Et c’est exactement le rôle que Griffin-1 jouera, puisqu’il va transporter le rover FLIP d’Astrolab jusqu’au pôle Sud de la Lune. Il s’agira de la charge la plus lourde jamais envoyée sur notre satellite par une entreprise privée.