OpenAI attribue ces opérations à des acteurs basés en Chine, sans établir de lien direct avec le gouvernement chinois. Leurs tactiques recoupent pourtant des campagnes de propagande chinoises déjà documentées en ligne, selon le rapport. Selon Ben Nimmo, le débat sur les data centers préexistait à l’opération, a-t-il dit. Les opérateurs ont cherché à y prendre pied.

Entre mai 2024 et juin 2025, Data Center Watch, programme de recherche de la société de cybersécurité 10a Labs, a recensé au moins 36 projets de data centers bloqués ou retardés aux États-Unis. Dans un sondage Harvard/MIT, 32 % des Américains rejettent l’installation d’un data center dans leur quartier, contre 40 % qui l’approuvent. Or OpenAI a mesuré un engagement nul en dehors des propres réseaux des deux groupes.

OpenAI investit des milliards dans la construction de nouveaux data centers aux États-Unis via le projet Stargate et défend donc directement ce débat qu’il dit avoir protégé. Son rapport associe l’opposition américaine aux data centers à une ingérence chinoise, tout en refusant d’affirmer que ce mouvement aurait une origine étrangère. Certains chercheurs indépendants doutent que des acteurs chinois utiliseraient délibérément les outils d’OpenAI pour une telle opération, au risque de laisser des traces exploitables.

Par ailleurs, les opérateurs de « Tech and Tariffs » ont publié du contenu en anglais, en italien, en japonais et en chinois traditionnel, dans lequel les auteurs reprochaient à Washington de placer ses profits au-dessus de la loyauté envers ses alliés. Depuis 2024, la société a publié plusieurs rapports sur des opérations similaires chinoises, russes, iraniennes et israéliennes. Aucune d’elles, selon OpenAI, n’a réussi à toucher un public en dehors de son propre réseau.