Une startup américaine vend des lunettes connectées qui permettent le streaming en direct vers de nombreuses plateformes, dont OnlyFans. Les créateurs de contenu peuvent ainsi filmer à la première personne, mains libres, sans tenir leur téléphone. Récemment, la marque a même montré un traitement des données sans cloud.
Avant toute chose, il faut remettre l'église au milieu du village. OnlyFans ne fabrique aucune lunette connectée comme Google avec le projet Aura.
Sur les Mentra Live, celles de la startup américaine Mentra, la plateforme de contenus pour adultes est disponible de la même manière que YouTube, Twitch, X ou Instagram, au titre du streaming en direct.
Mentra, fondée en 2024 et passée par l'accélérateur Y Combinator, vend ces lunettes depuis février 2026. Grâce à une caméra de 12 mégapixels, elles filment en 1080p avec un champ de vision de 119 degrés. Sur la monture, pas d'écran. Faute d'affichage à alimenter, l'autonomie est meilleure pour un poids plume de 43 grammes, contre plus de 50 chez plusieurs concurrents. Mains libres, le créateur de contenu se filme à la première personne sans tenir son téléphone. Là où les Ray-Ban de Meta se limitent à Instagram et Facebook, la marque ajoute des plateformes habituellement absentes des magasins d'applications classiques, comme OnlyFans.
Grâce au système ouvert, des apps comme OnlyFans trouvent leur place sur les Mentra Live
Apple et Google interdisent les applications à contenu adulte dans leurs boutiques, et OnlyFans en reste exclu depuis des années. Sur des lunettes à écosystème fermé, le fabricant filtre de la même manière les applications installables. Mentra a publié le code de son système, MentraOS, avec une boutique indépendante, la MiniApp Store, qui ne passe ni par Apple ni par Google. Un développeur y dépose donc librement un outil de diffusion vers la plateforme de son choix, OnlyFans compris.
Avec un système ouvert, il n'y a pas non plus de suppression du jour au lendemain quand une plateforme grand public modifie ses règles. Dans cette même boutique, il y a aussi de la traduction en direct, des prises de notes assistées par IA, ou des applications plus surprenantes comme Chess Cheater et Poker Probability. Le sérieux du pari attire des investisseurs venus du matériel. Mentra a bouclé un tour de table de 8 millions de dollars, soit environ 7,4 millions d'euros, avec l'accélérateur Y Combinator, Amazon, Toyota Ventures, mais aussi trois figures de la tech, Rich Miner, cofondateur d'Android, Jawed Karim, cofondateur de YouTube, et Eric Migicovsky, fondateur de la montre connectée Pebble.
Sans cloud, le téléphone garde les images filmées
Le patron de Mentra, Cayden Pierce, a publié une démonstration d'un kit de développement Bluetooth. Grâce à ce kit, il prétend pouvoir contrôler les lunettes directement depuis une application iOS ou Android. Avant ça, il fallait une connexion internet. Mentra faisait transiter la requête de vision par ordinateur par le téléphone, puis par ses propres serveurs, avant de renvoyer la réponse dans l'application. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus publiée sur son compte X, devant la caméra, il a coupé la 5G et le Wi-Fi, puis a demandé la couleur d'une canette. Hors ligne, un modèle de langage installé en local a répondu.
Les Ray-Ban de Meta fonctionnent autrement, en envoyant leurs requêtes visuelles vers les serveurs du groupe. Quand des images passent par un tiers, un serveur peut les enregistrer et les réutiliser. Un précédent récent l'a montré chez Meta. Un sous-traitant a licencié 1 100 entraîneurs d'intelligence artificielle après qu'ils ont découvert des enregistrements privés et intimes captés par les Ray-Ban. Avec un traitement en local, le créateur de contenu adulte conserve son flux sur son propre matériel.