Avant toute chose, il faut remettre l'église au milieu du village. OnlyFans ne fabrique aucune lunette connectée comme Google avec le projet Aura.

Sur les Mentra Live, celles de la startup américaine Mentra, la plateforme de contenus pour adultes est disponible de la même manière que YouTube, Twitch, X ou Instagram, au titre du streaming en direct.

Mentra, fondée en 2024 et passée par l'accélérateur Y Combinator, vend ces lunettes depuis février 2026. Grâce à une caméra de 12 mégapixels, elles filment en 1080p avec un champ de vision de 119 degrés. Sur la monture, pas d'écran. Faute d'affichage à alimenter, l'autonomie est meilleure pour un poids plume de 43 grammes, contre plus de 50 chez plusieurs concurrents. Mains libres, le créateur de contenu se filme à la première personne sans tenir son téléphone. Là où les Ray-Ban de Meta se limitent à Instagram et Facebook, la marque ajoute des plateformes habituellement absentes des magasins d'applications classiques, comme OnlyFans.