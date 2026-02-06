OnlyFans et autres MYM ont-ils du soucis à se faire en France ? Ça se pourrait bien, au vu des nouvelles intentions du Sénat, qui souhaite intensifier un combat contre certaines pratiques. Un texte initié par la chambre haute, et examiné en commission, souhaite en effet créer une nouvelle infraction « d'exploitation sexuelle en ligne ».

Dans le viseur de ce texte, cosigné par de nombreux sénateurs de droite et du centre, les plateformes où les clients peuvent acheter à un créateur de contenu des photos ou des vidéos personnalisées à caractère sexuel. Un combat qui pourrait être compliqué.