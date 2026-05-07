Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’un « cheval de Troie bancaire » sur Android, et comment vole-t-il les identifiants ?

Un cheval de Troie bancaire (banking trojan) est un malware conçu pour viser des services financiers (banques, wallets crypto, échanges) plutôt que d’endommager le téléphone. Il cherche d’abord à identifier quelles applis sensibles sont présentes, puis déclenche des techniques de vol au moment opportun. La méthode courante est l’overlay : une fausse interface s’affiche par-dessus l’application légitime pour récupérer identifiant, mot de passe et parfois code de validation. Les données saisies partent ensuite vers l’infrastructure des attaquants, qui peut aussi adapter l’attaque selon la banque détectée. Ce type de menace mise sur la crédibilité visuelle et le timing, plus que sur une “faille” technique spectaculaire.

À quoi sert un serveur de commande et contrôle (C2) dans une infection mobile ?

Un serveur de commande et contrôle (C2) est le point de contact distant qui permet au malware de recevoir des instructions et d’envoyer des informations volées. Concrètement, le téléphone infecté peut transmettre un inventaire (modèle, version Android, liste d’apps) pour que l’attaquant ajuste la suite de l’attaque. Le C2 peut ensuite renvoyer des contenus spécifiques, comme des pages HTML d’hameçonnage adaptées à la banque ou au service crypto ciblé. Cette architecture rend la campagne plus flexible : les attaquants peuvent mettre à jour les “modules” sans réinstaller l’appli. Couper ou perturber cette communication limite souvent les capacités du malware, sans forcément le supprimer.

Pourquoi installer un APK hors Google Play augmente le risque, et quel rôle joue Play Protect ?

Un APK est le fichier d’installation d’une application Android ; hors Google Play, il échappe aux contrôles de distribution et au signalement centralisé des versions malveillantes. Le risque augmente surtout quand l’installation est poussée via ingénierie sociale (faux recrutement, fausse procédure, urgence), car l’utilisateur valide manuellement des étapes que le store éviterait. Play Protect est le mécanisme de protection de Google qui analyse les applis (y compris après installation) et peut alerter ou bloquer certains comportements connus. Demander de désactiver Play Protect ou d’ignorer des avertissements est un indicateur classique d’abus. Même avec Play Protect actif, vérifier la source, le domaine, la signature et les permissions reste essentiel pour les installations “sideloadées”.