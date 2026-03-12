Avant d'activer ses fonctionnalités malveillantes, BeatBanker procède d’abord à plusieurs vérifications de l’environnement dans lequel il s’exécute afin de détecter d’éventuels outils d’analyse. Si ces contrôles sont validés, l’application affiche un faux écran de mise à jour du Play Store dans le but d'obtenir les autorisations nécessaires à l’installation de composants supplémentaires.

Les premières versions du malware embarquaient un module de trojan bancaire capable de récupérer des identifiants et d’interférer avec certaines transactions en cryptomonnaies. Les variantes les plus récentes observées par Kaspersky privilégient désormais l’installation de BTMOB RAT, un outil d’accès distant qui permet aux opérateurs de surveiller l’activité du téléphone et de récupérer des informations directement sur l’appareil, notamment via l’enregistrement des frappes clavier, la capture d’écran, l’accès à la caméra ou encore le suivi de la position GPS.

BeatBanker exploite également les ressources du smartphone pour miner de la cryptomonnaie à l’aide d’une version modifiée du logiciel de minage XMRig, configurée pour générer du Monero.

Fait plus surprenant, le malware utilise aussi une méthode inattendue pour rester actif. Selon les chercheurs de Kaspersky, il lit en continu un court fichier MP3 presque inaudible, pour empêcher Android de suspendre le processus pour inactivité.