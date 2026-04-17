Si l’IA peut produire des millions d’objets, elle ne peut pas multiplier la surface de terrain disponible dans les centres urbains ou la quantité de métaux rares nécessaires aux robots eux-mêmes. Bien sûr, on imagine que le milliardaire s’imagine déjà exploiter des data centers orbitaux et des ressources spatiales. Mais cette vision semble extrêmement futuriste, et intervient alors que SpaceX (et donc xAI), s’apprête à réaliser l’entrée en Bourse la plus importante de l’Histoire. Et on le sait, l’entrepreneur est un habitué des prédictions TRÈS optimistes.