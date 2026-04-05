Starboy coûte autant qu'un bon casque audio pour une expérience moyenne, mais assumée. Staboy reconnaît souvent mal les gestes de son maître, s'exécute dans des délais de réaction notables et on finit par se demander quoi faire avec. Daniel Kuntz pousse même la comparaison de son porte-clé à une Porsche 911 pour justifier le prix.

Alors pourquoi ça risque d'être un succès commercial, à défaut de technologique ?

D'abord, la saturation réelle du tout-connecté. Pour chaaque objet, aujourd'hui, on doit télécharger une app, créer un compte, exécuter des mises à jour, voire payer un abonnement. Starboy propose une relation fermée, sans suite ni données aspirées. Moins dépendant qu'un Tamagoshi, on joue avec et quand on se lasse, on le range, ou on l'oublie. Certes, ça fait cher le passe-temps.

Ensuite, Daniel Kuntz propose 5 000 variantes de visages, chacune avec son niveau de rareté, et une fonctionnalité Bluetooth est annoncée pour permettre aux Starboys de communiquer entre eux.

L'entrée de gamme du Starboy démarre à 249 dollars, dans sa version violet, suivi de ses grands frères crytal, à 299 dollars, acier inoxydable à 349 dollars et laiton à 399 billets verts. Le tout, dans le but non-avoué de donner l'envie de tous les collectionner, ce qui risque de faire une note salée à l'arrivée sur l'étagère ou le tiroir. Mais quand on aime…

Pour un objet dont le pitch officiel est qu'il ne sert à rien, c'est assez bien vu.