Mais ce qui inquiète le plus, c'est évidemment la confidentialité d'une telle création. Si l'on imagine que les propriétaires de ce collier IA acceptent volontiers d'être enregistrés en permanence, c'est loin d'être le cas de leur entourage. Interrogé par Le Figaro, Avi Schiffmann tient toutefois à rassurer les utilisateurs : « Lorsque vous créez un compte, vous devez verrouiller une clé spéciale que nous vous donnons. Ce n’est qu’avec cette clé que quiconque peut accéder à vos données. Donc, tant que vous gardez votre mot de passe sécurisé, vos données sont en sécurité. »