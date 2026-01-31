Depuis quelque temps, le monde des smartphones est animé par un marché sous-jacent avec une tendance minimaliste, ou comme certains diraient "intentionnelle". Certains veulent volontairement limiter leurs usages. Mais plutôt que d'exploiter les options dédiées sur iOS et d'Android, ils préfèrent opter pour des appareils simples - ou dumb phones - comme le Light Phone 3, le Minimal ou le Punkt.

Et puis, il y a ceux qui n'ont pas envie de passer des heures sur TikTok ou Instagram, où les vidéos générées par l’IA se multiplient à vue d’œil, de suivre une énième polémique sur X, qui devient de plus en plus toxique, ou de regarder ses films et séries sur un écran de 6 pouces (là, mes yeux ne me donnent plus trop le choix….). Alors, à quoi bon attendre le prochain smartphone haut de gamme, sans doute encore présenté comme une révolution et vendu toujours plus cher, s’il ne correspond plus vraiment à ses besoins ? Mieux vaut peut‑être choisir un modèle plus en phase avec ses usages réels. Et le Clicks Communicator, comme certains modèles chez Unihertz, incarne précisément cette vision.

L'entreprise explique qu'en ciblant un très large public sans aucune distinction, les smartphones d'aujourd'hui se doivent d'être à peu près bons en tout. Mais aucun n'excelle particulièrement dans un domaine. Et parfois un appareil dédié permet de mieux concentrer ses efforts. C'est sans doute la raison pour laquelle les liseuses ont survécu aux tablettes et aux smartphones.