Détox numérique : lâcheriez-vous votre smartphone pour un téléphone basique ?

Ras-le-bol des smartphones ? Avec des ventes en hausse de 25% en 2025, une promesse de détox numérique et un design rétro, les téléphones basiques et minimalistes semblent séduire de plus en plus d'utilisateurs en quête de simplicité. Mouvement hipster bobo ou vraie tendance ?
Les chiffres le confirment : les ventes de téléphones basiques - feature phones, ou dumbphones - ont bondi de 25% en 2025. Le marché mondial des représentait 11 milliards de dollars en 2023, avec 228 millions d'unités vendues à un prix moyen de 48 dollars. Chez Currys, enseigne britannique spécialisée, les ventes ont progressé de 13% sur un an.
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
Les dumbphones se multiplient
Les fabricants ont compris le filon. En octobre dernier, nous évoquions le HMD Touch 4G, un appareil doté d'un écran tactile de 3,2 pouces mais dépourvu d'Android. Il fonctionne avec un système baptisé RTOS Touch, exclut le Play Store, et embarque seulement 64 Mo de RAM pour 38 euros. En juin 2024, nous présentions le Light Phone 3, vendu 399 dollars en précommande, avec son écran AMOLED monochrome et son refus des réseaux sociaux.
Mais ce n'est pas tout. Nokia a relancé le 3210 en version 4G, avec un écran de 2,4 pouces, une double SIM, un port USB‑C, une prise jack, mais seulement 64 Mo de RAM et 128 Mo de stockage, dans l’esprit des feature phones d’origine. D’autres projets misent sur des concepts plus originaux. Le Sidephone SP‑01 se présente comme un dumbphone modulaire capable d'accueillir un pavé numérique ou une molette de type iPod classique, avec quelques applications jugées indispensables comme WhatsApp ou Uber, et une autonomie annoncée de plusieurs jours.
Et puis, il semble y avoir un regain pour les smartphones à clavier et plusieurs entreprises tentent de faire revenir l'esprit de nos bons vieux BlackBerry. Le Zinwa Q25 reprend l’esthétique du BlackBerry Classic avec un écran carré, un clavier physique complet et une fiche technique moderne sous Android. À côté de ces modèles très médiatisés, on retrouve aussi des références comme le Punkt MP02, orienté sobriété et confidentialité, ou des Nokia plus classiques comme le 8210, qui restent dans l’esprit d’un téléphone avant tout dédié aux appels, aux SMS et à quelques fonctions simples.
Pour ou contre les dumbphones ?
Au premier abord, migrer vers un dumbphone présente plusieurs avantages. Un téléphone basique réduit clairement les distractions. Sans réseaux sociaux, sans fil d’actu, ni applis de divertissement, on passe forcément moins de temps à faire défiler l’écran, et surtout, à recevoir moins de notifications. Au bout de quelques jours, il devient donc plus naturel de dégainer un livre avant de s'endormir.
Puisqu'il est dépouillé, le dumbphone reste donc simple à utiliser. On y trouve l’essentiel : appels, SMS, parfois une radio ou une lampe torche. Et cela peut convenir autant aux personnes qui n’aiment pas trop bidouiller leur téléphone qu’aux parents qui veulent un appareil basique pour leurs enfants. Et puis l'autonomie est aussi un gros point fort. Il est loin, le temps où nous rechargions nos téléphones une fois par semaine...
Enfin, bien sûr, le prix est forcément aussi un argument majeur. De toute façon, avec leur format plus compact et leurs petits écrans, ces téléphones encaissent généralement mieux les chocs du quotidien.
Si la théorie est prometteuse, en pratique, ce n'est cependant pas aussi simple. Certains avancent aussi des arguments du côté de la vie privée. Puisqu'il y peu d’applications, il y a donc peu de collecte de données, et bien sûr, pas de pub ciblée partout. Ça se tient. Mais bon, cela signifie aussi que vos échanges ne seront pas chiffrés par une messagerie sécurisée...
Et puis il y a ces apps purement pratiques que certains auraient bien du mal à abandonner. Tirer un trait sur TikTok ou Instagram, c'est facile. Appeler un taxi au lieu de réserver un Uber, c'est jouable. Mais devoir ressortir votre carte routière en papier ou prévoir votre itinéraire à l'avance, cela devient tout de suite un peu plus compliqué.
Au final, en migrant vers un dumbphone, l'utilisateur devra forcément faire un compromis, et la transition ne sera pas naturelle. Mais avant de sauter le pas, rappelons qu'il existe déjà plusieurs outils pour mieux contrôler ses usages, comme les options de Bien-être numérique sur Android ou les modes de concentration sur iOS.