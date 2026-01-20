Détox numérique : lâcheriez-vous votre smartphone pour un téléphone basique ?

Au premier abord, migrer vers un dumbphone présente plusieurs avantages. Un téléphone basique réduit clairement les distractions. Sans réseaux sociaux, sans fil d’actu, ni applis de divertissement, on passe forcément moins de temps à faire défiler l’écran, et surtout, à recevoir moins de notifications. Au bout de quelques jours, il devient donc plus naturel de dégainer un livre avant de s'endormir.

Puisqu'il est dépouillé, le dumbphone reste donc simple à utiliser. On y trouve l’essentiel : appels, SMS, parfois une radio ou une lampe torche. Et cela peut convenir autant aux personnes qui n’aiment pas trop bidouiller leur téléphone qu’aux parents qui veulent un appareil basique pour leurs enfants. Et puis l'autonomie est aussi un gros point fort. Il est loin, le temps où nous rechargions nos téléphones une fois par semaine...

Enfin, bien sûr, le prix est forcément aussi un argument majeur. De toute façon, avec leur format plus compact et leurs petits écrans, ces téléphones encaissent généralement mieux les chocs du quotidien.

Si la théorie est prometteuse, en pratique, ce n'est cependant pas aussi simple. Certains avancent aussi des arguments du côté de la vie privée. Puisqu'il y peu d’applications, il y a donc peu de collecte de données, et bien sûr, pas de pub ciblée partout. Ça se tient. Mais bon, cela signifie aussi que vos échanges ne seront pas chiffrés par une messagerie sécurisée...

Et puis il y a ces apps purement pratiques que certains auraient bien du mal à abandonner. Tirer un trait sur TikTok ou Instagram, c'est facile. Appeler un taxi au lieu de réserver un Uber, c'est jouable. Mais devoir ressortir votre carte routière en papier ou prévoir votre itinéraire à l'avance, cela devient tout de suite un peu plus compliqué.

Au final, en migrant vers un dumbphone, l'utilisateur devra forcément faire un compromis, et la transition ne sera pas naturelle. Mais avant de sauter le pas, rappelons qu'il existe déjà plusieurs outils pour mieux contrôler ses usages, comme les options de Bien-être numérique sur Android ou les modes de concentration sur iOS.