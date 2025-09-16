Avec le TCL 5041, nous avons un design compact de 113 x 48 x 14,5 mm pour 80 grammes qui en font un compagnon de poche plutôt discret. Son écran couleur de 1,8 pouce affiche une résolution de 128 x 160 pixels, largement suffisante pour naviguer dans les menus et consulter messages ou contacts. S'il est une référence au passé, le téléphone est à la page de la réglementation et des usages, puisqu'il embarque un port USB-C ainsi qu'une lampe torche accessible à l'aide d'un appui prolongé sur la touche 5.