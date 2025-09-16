Free Mobile propose un petit téléphone TCL à moins de 40 euros sur son site internet et en boutique. Avec de la 4G et une batterie longue durée, le mobile est basé sur la simplicité, et pourrait trouver son public.
L'opérateur de Xavier Niel, Free Mobile, a récemment enrichi son catalogue non pas d'un nouveau smartphone hors de prix, mais d'un petit téléphone portable signé TCL, au positionnement assez singulier. Le TCL 5041, téléphone à touches disponible en ligne et en boutique, visent les clients qui cherchent l'essentiel sans fioritures. Le petit appareil, vendu pour 36 euros seulement et qui fait presque écho au souhait de la GSMA de fabriquer un téléphone vendu 30 euros, pourrait séduire bien au-delà des budgets serrés, et convaincre peut-être les seniors ou ceux à la recherche d'un appareil de secours.
Un téléphone proposé par Free Mobile qui répond aux usages pratiques du quotidien
Comme l'ont remarqué nos confrères d'Univers Freebox, le TCL 5041 se positionner comme une alternative pratique, pour un usage assez élémentaire. L'appareil mise avant tout sur les appels et SMS, auxquels on peut ajouter une autonomie correcte, grâce à sa batterie 1030 mAh. Il est aussi compatible avec le réseau 4G, ce qui lui permet de rester connecté aux réseaux modernes malgré sa vocation minimaliste, avec support des bandes B1/3/7/8/20/28, pour les initiés.
Avec le TCL 5041, nous avons un design compact de 113 x 48 x 14,5 mm pour 80 grammes qui en font un compagnon de poche plutôt discret. Son écran couleur de 1,8 pouce affiche une résolution de 128 x 160 pixels, largement suffisante pour naviguer dans les menus et consulter messages ou contacts. S'il est une référence au passé, le téléphone est à la page de la réglementation et des usages, puisqu'il embarque un port USB-C ainsi qu'une lampe torche accessible à l'aide d'un appui prolongé sur la touche 5.
Les fonctionnalités restent néanmoins pratiques avec une calculatrice, un agenda, des outils de conversion et même un enregistreur vocal.
Free Mobile propose ce modèle uniquement en coloris noir, avec des valeurs DAS conformes celles imposées par l'Union européenne et l'ANFR, 1,29 W/kg pour la tête, 1,60 W/kg pour le tronc et 3,17 W/kg pour les membres, pour des limites respectives fixées à 2 W/kg pour la tête et le tronc, et 4 W/kg pour les membres.
Un mobile endurant, pensé par l'accessibilité et la facilité
Le TCL 5041 assume un positionnement d'appareil d'appoint ou de téléphone principal pour les utilisateurs privilégiant la simplicité. Avec un stockage interne nul (0 Go), il nécessite obligatoirement une carte microSD pour enregistrer des fichiers, ce qui justifie clairement sa vocation basique. Quant à son appareil photo VGA de 0,8 mégapixel, il lui permet tout juste de capturer des images occasionnelles, sans prétention artistique, vous vous en doutez.
Le téléphone est équipé d'une batterie de 1030 mAh qui a le mérite d'être amovible, une caractéristique qui a quasiment disparu aujourd'hui. Sa batterie lui garantit en tout cas plusieurs jours d'autonomie en usage modéré. Le système d'exploitation Mocor (RTOS) avec 64 Mo de RAM assure une fluidité suffisante pour les tâches de base du TCL 5041, que sont les appels, SMS, et consultation de l'agenda.
L'interface du téléphone propose aux utilisateurs deux modes d'affichage. On a le mode « super icône » fait de grandes icônes lisibles, et le mode 3x3 traditionnel. Cette attention à l'ergonomie se retrouve de manière générale dans les fonctionnalités pensées pour tous les âges, avec la numérotation rapide, le verrouillage automatique du clavier et même la fameuse torche dont nous parlions.
Ce qui est certain, c'est qu'à 36 euros, Free Mobile propose un téléphone qui réconcilie technologie moderne et utilisation intuitive, parfait pour ceux qui considèrent leur mobile comme un simple outil de communication. Quant à TCL, c'est encore un très joli coup pour le constructeur chinois, qui après avoir lancé avec Bouygues Telecom l'initiative Kids Watch, brille cette fois et avec Free sur la partie téléphone.