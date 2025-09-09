On dépasse la simple question de la connectivité, ici. Car les services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et les services bancaires migrent massivement en ligne, ce qui crée une exclusion en cascade pour les personnes déconnectées. Vivek Badrinath mise ainsi sur « un effort concerté et collaboratif entre l'industrie mobile, les fabricants d'appareils, les décideurs politiques, les institutions financières et bien d'autres » pour combler ce fossé. Une vaine mission ?