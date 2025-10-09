HMD lance un tout nouveau dumbphone, le Touch 4G, qui souhaite combler (mais pas trop) l'écart avec les smartphones traditionnels, en offrant notamment un écran tactile et la fonction d'appel vidéo.
Alors que nos smartphones monopolisent chaque instant de notre vie, une tendance inverse s’impose discrètement depuis quelques années : celle des dumbphones. Ces téléphones minimalistes (ou idiots en anglais), dénués d’applications chronophages, promettent un retour à l’essentiel. Un écran simple, des touches (souvent) physiques, et surtout, la liberté de décrocher, dans le bon sens du terme. Parmi les acteurs du marché des dumbphones, un certain HMD.
Un petit côté smartphone pour le Touch 4G
Du côté de l'entreprise finlandaise, on vient tout juste de lancer un nouveau modèle, le Touch 4G. Pour l'heure distribué uniquement en Inde, ce nouveau modèle, doté d'un écran tactile de 3,2" (8,1 cm de diagonale), a tout d'un smartphone à première vue.
Pourtant, le Touch 4G est bel et bien un dumbphone, à commencer par le fait… qu'il n'est pas animé par Android. À la place, on retrouve un OS baptisé RTOS Touch, qui fait donc l'impasse sur toutes les applications Android. Un pari audacieux à l’ère du tout-connecté, porté par une nostalgie bien contemporaine.
… mais davantage dumb que smart
A défaut de Play Store, on peut accéder à un Cloud Phone Service, qui permet de bénéficier de diverses « applications » de base. Outre les appels et les messages, le Touch 4G peut également permettre les appels vidéo, mais uniquement au travers d'une application baptisée Express Chat.
Sous le capot, un processeur Unisoc T127 (monocoeur ARM) couplé à 64 Mo de mémoire vive. Côté stockage, l'achat d'une carte mémoire microSD parait plus qu'indispensable, puisque le téléphone n'embarque que 128 Mo (oui, oui, « Mo ») d'espace de stockage.
Le Touch 4G signé HMD est également équipé d'un bon vieux port mini-jack 3,5 mm, et se recharge via un câble USB-C. Côté photo, il faudra se satisfaire ici d'une caméra frontale de 0,3 mégapixel, et d'un appareil dorsal de 2 mégapixels. Enfin, la batterie de 1 950 mAh doit permettre au Touch 4G de proposer une autonomie d'environ 30 heures.
Le nouveau Touch 4G signé HMD est commercialisé en Inde au tarif de 3 999 roupies, soit environ 38€.