Pour trouver l’option, il faudra effectuer un clic droit sur l’icône réseau dans la zone de notification, là où se trouvent aussi l’état de la batterie et le son. Dans l’esprit, c’est une bonne idée. Plutôt que d’ouvrir un navigateur, de chercher un service, puis de lancer un test de vitesse, Windows donne l’impression de proposer un accès direct à un outil de mesure intégré au système, censé fournir un diagnostic rapide lorsque la connexion ralentit ou qu’un flux vidéo commence à pixelliser.

Sauf que cet outil n’a, en tout état de cause, rien de natif. Lorsque vous cliquez sur « Effectuer un test de vitesse », Windows ouvre le navigateur configuré par défaut (c’est au moins ça) mais ne vous envoie pas vers un site web dédié. À la place, le système vous redirige vers une page de résultats Bing correspondant à la requête « internet speed test », surmontée d’un module interactif, lui-même suivi d’une liste de résultats de recherche classiques, comme pour n’importe quelle requête web.

Le test fonctionne, parce que le module s’appuie sur Speedtest d’Ookla, mais là n’est pas la question. Windows ne réalise aucune mesure localement et ne propose pas de diagnostic réseau natif. Il ajoute surtout un raccourci présenté comme une nouveauté système, qui se résume à déclencher une requête Bing préremplie et à afficher un widget en haut de page.

Autre détail qui risque d’agacer, il n’est pour l’instant pas possible de désactiver cette entrée du menu Réseau, ni de la rediriger vers un autre service. Business is business.