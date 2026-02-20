Le test de vitesse n'est pas la seule nouveauté de cette mise à jour. Microsoft en profite pour ajouter plusieurs petites améliorations, comme la possibilité de régler l'orientation des caméras connectées, de nouveaux emojis, un menu des widgets redessiné en pleine page, et la prise en charge des images au format .webp comme fond d'écran, sans avoir à les convertir au préalable. De quoi explorer (sans mauvais jeu de mots), en attendant le déploiement officiel.