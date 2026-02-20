Microsoft essaie actuellement un outil de test de débit internet dans Windows 11, accessible depuis l'icône réseau de la barre des tâches. Les Insiders y ont déjà accès.
Lorsque notre connexion rame, qu'une vidéo pixellise ou qu'un appel coupe, on aime bien savoir d'où vient le problème, et surtout, pouvoir mesurer son débit internet. C'est exactement ce que Microsoft intègre dans Windows 11, avec un raccourci vers un test de vitesse accessible directement depuis la barre des tâches. C'est simple, et rapide, mais il y a un détail, et non des moindres, à connaître.
Un test de débit réseau à portée de clic sous Windows 11
Pour lancer le test depuis Windows 11, c'est assez simple. Avec un clic droit sur la petite icône réseau en bas à droite de l'écran, on choisit l'option « Effectuer un test de vitesse », et Windows fait le reste. Le raccourci se trouve également dans les Paramètres rapides, ce petit panneau qui s'ouvre quand on clique sur les icônes Wi-Fi ou réseau cellulaire. Dans les deux cas, votre navigateur s'ouvre tout seul et le test démarre.
Petite nuance à connaître : quand Windows lance le test, il n'effectue pas les mesures lui-même. C'est Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui s'ouvre dans votre navigateur, même si vous utilisez Chrome ou Firefox au quotidien. Et le test affiché sur Bing est en réalité celui de Speedtest, le site de référence pour mesurer sa connexion, connu de millions d'internautes.
Alors certes, Speedtest n'est pas un nouveau venu dans Bing, puisqu'il y est intégré depuis décembre 2023. Ce qui est nouveau, c'est simplement le raccourci dans la barre des tâches de Windows 11 pour y accéder plus vite. L'outil fonctionne avec tous les types de connexion courants (Wi-Fi, câble Ethernet et réseau mobile) ce qui le rend utile aussi bien chez soi qu'en déplacement.
En test chez les Insiders, sans calendrier de déploiement officiel
Pour l'heure, la fonctionnalité est disponible dans le canal Release Preview via le programme gratuit Windows Insider, proposé par Microsoft et qui permet d'accéder aux nouveautés de Windows avant tout le monde. Ce canal est le plus stable du programme, là où les mises à jour y ont déjà subi plusieurs cycles de validation avant d'être diffusées. Rejoindre les Insiders reste toutefois une démarche volontaire, avec une part résiduelle de risque logiciel.
Quand cette fonctionnalité arrivera-t-elle sur tous les PC Windows 11 ? Microsoft ne le dit pas. Aucune date n'a été annoncée, et on ignore encore si la mise à jour sera déployée d'un coup pour tout le monde ou progressivement, par groupes d'utilisateurs, une méthode que Microsoft utilise régulièrement pour ses nouveautés Windows 11.
Le test de vitesse n'est pas la seule nouveauté de cette mise à jour. Microsoft en profite pour ajouter plusieurs petites améliorations, comme la possibilité de régler l'orientation des caméras connectées, de nouveaux emojis, un menu des widgets redessiné en pleine page, et la prise en charge des images au format .webp comme fond d'écran, sans avoir à les convertir au préalable. De quoi explorer (sans mauvais jeu de mots), en attendant le déploiement officiel.
